Рядом с местом приземления Юрия Гагарина появится большой туристический комплекс

Парк-отель «Созвездие Гагарина» будет включать гостиницу 4* на 160 номеров, 40 коттеджей, рестораны, СПА-центры и конференц-зоны

Банк ДОМ.РФ выступит партнером строительства парка-отеля «Созвездие Гагарина», реализуемом корпорацией Туризм.РФ. Объем финансирования оценивается в 3 млрд рублей.

Средства будут предоставлены по льготной программе финансирования туризма, реализуемой Министерством экономического развития РФ, - рассказали нам сегодня в пресс-службе корпорации.

Проект «Созвездие Гагарина» предусматривает строительство парка-отеля на берегу Волги в Саратовской области неподалеку от места приземления Юрия Гагарина после его легендарного полета в космос в 1961 году. Сейчас в непосредственной близости от будущего туристического объекта располагается мемориально-образовательный комплекс под открытым небом «Парк покорителей космоса», являющийся местом притяжения туристов.

Саратовская область занимала значимое место в жизни первого космонавта планеты. Здесь он учился в Саратовском индустриальном техникуме, пришел в местный аэроклуб и впервые поднялся в небо на спортивном аэродроме. Отсюда возникло название парка-отеля – «Созвездие Гагарина».

Парк-отель «Созвездие Гагарина» включает в себя 4-звездочную гостиницу на 160 номеров, 40 коттеджей, рестораны, акватермальный и СПА-центры с открытыми и закрытыми бассейнами, банный комплекс. Также гостям будут доступны опции для делового туризма – конференц-зоны для проведения официальных мероприятий. Планируется также создать причальную инфраструктуру на берегу Волги для организации водного отдыха.

«Парк «Созвездие Гагарина» – особенный проект, потому что он связан с именем легендарного человека, и просто обязан соответствовать лучшим стандартам в сфере туризма и гостеприимства», – комментирует директор подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Как напомнили нашему порталу, корпорация Туризм.РФ создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов.

Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В настоящее время в инвестиционном портфеле Туризм.РФ – 199 инвестиционных проектов объемом свыше 890 млрд руб.

/TOURBUS.RU