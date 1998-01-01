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11 апреля
12-й воркшоп MOLЕCULA: От «МОЛЕКУЛЫ» до «КЕЙРУССИИ»
Традиционный международный воркшоп MOLECULA для сегмента MICE & FIT tailor made прошел вчера в столице
10 апреля в московском отеле «Метрополь» в 12-й раз состоялся традиционный международный воркшоп MOLECULA, организованный MOLECULA GROUP для сегмента MICE & FIT tailor made.
Основатель проекта MOLECULA Екатерина Дзюбинская прокомментировала, что в этот раз у них было беспрецедентное количество зарегистрированных участников: больше 50-ти экспонентов:
“Ежегодно воркшопы MOLECULA Group собирают наиболее ярких представителей индустрии, и мы видим, что все встречи проходят очень активно, пустых мест за столами просто нет. Интерес высокий, что не может не радовать.
Представлены практически все регионы: от Камчатки и Арктики до юга России, компании из стран СНГ, а также совсем новые участники – это Карибский регион и Беларусь, авиакомпании Qatar Airways и Royal Jordanian, также расширился участниками Ближний Восток. Такой обширной географии пока у нас не было.
Сегодня зарегистрировалось много специалистов, с которыми мы постоянно общаемся офлайн, они работают в офисах на «удаленке». И сегодня такой прекрасный шанс - визуализироваться и увидеть всех воочию.
Многоие коллеги приехали из регионов и Подмосковья специально на наше мероприятие, что говорит о важности воркшопов MOLECULA .
Надо отметить, что в конце дня всех участников ждал сюрприз: мы объявили о присоединении MOLECULA к масштабному проекту КЕЙРУССИЯ ( KEYRUSSIA).
Проект объединит лучших из лучших представителей сначала в регионах России, а затем и за ее пределами. Таким образом, любой, кто будет обращаться в КЕЙРУССИЮ, - покупатели услуг из сегмента MICE, Event и FIT tailor made, будут понимать, что качество предоставленного продукта – это 200% качество.
Встречайте КЕЙРУССИЯ – МОЛЕКУЛА / KEYRUSSIA – MOLECULA и обязательно следите за новостями медиахолдинга "Турбизнес"!»
/TOURBUS.RU
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