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11 апреля
12-й воркшоп MOLЕCULA: От «МОЛЕКУЛЫ» до «КЕЙРУССИИ»

Традиционный международный воркшоп MOLECULA для сегмента MICE & FIT tailor made прошел вчера в столице


  

10 апреля в московском отеле «Метрополь» в 12-й раз состоялся традиционный международный воркшоп MOLECULA, организованный MOLECULA GROUP для сегмента MICE & FIT tailor made.

 

Основатель проекта MOLECULA Екатерина Дзюбинская прокомментировала, что в этот раз у них было беспрецедентное количество зарегистрированных участников: больше 50-ти экспонентов:

Ежегодно воркшопы MOLECULA Group собирают наиболее ярких представителей индустрии, и мы видим, что все встречи проходят очень активно, пустых мест за столами просто нет. Интерес высокий, что не может не радовать.

 

 

Представлены практически все регионы: от Камчатки и Арктики до юга России, компании из стран СНГ, а также совсем новые участники – это Карибский регион и Беларусь, авиакомпании Qatar Airways и Royal Jordanian, также расширился участниками Ближний Восток. Такой обширной географии пока у нас не было.

  

Сегодня зарегистрировалось много специалистов, с которыми мы постоянно общаемся офлайн, они работают в офисах на «удаленке». И сегодня такой прекрасный шанс - визуализироваться и увидеть всех воочию.

Многоие коллеги приехали из регионов и Подмосковья специально на наше мероприятие, что говорит о важности воркшопов MOLECULA .

  

   

Надо отметить, что в конце дня всех участников ждал сюрприз: мы объявили о присоединении MOLECULA к масштабному проекту КЕЙРУССИЯ ( KEYRUSSIA).

Проект объединит лучших из лучших представителей сначала в регионах России, а затем и за ее пределами. Таким образом, любой, кто будет обращаться в КЕЙРУССИЮ, - покупатели услуг из сегмента MICE, Event и FIT tailor made, будут понимать, что качество предоставленного продукта – это 200% качество.

 

Встречайте КЕЙРУССИЯ – МОЛЕКУЛА / KEYRUSSIAMOLECULA и обязательно следите за новостями медиахолдинга "Турбизнес"!» 

/TOURBUS.RU


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