Новости Чартеры на Пхукет этим летом запланированы лишь из шести городов АТОР опубликовал полную информацию о регулярных и чартерых рейсах в Таиланд в летнем сезоне-2025

Как сообщает АТОР, туроператоры и авиакомпании определились в основном с полетными планами по Таиланду на летний сезон. В летнем сезоне российским туристам будут доступны чартерные рейсы на Пхукет, прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет, а также рейсы иностранных авиакомпаний со стыковками в Паттайю и другие регионы Таиланда. Туроператоры говорят о стабильном спросе на летний Таиланд. В ряде компаний прогнозируют прирост объемов продаж к показателям прошлого летнего сезона на 10-15%. Чартерные рейсы в летнем сезоне у туроператоров запланированы только на Пхукет. Туры в Паттайю, как и прошлым летом – только в формате турпакетов с билетами из систем GDS. В основном это рейсы до Бангкока, куда напрямую можно будет улететь на «Аэрофлоте» или S7. На текущий момент известно, что чартерные рейсы на Пхукет будут выполнять две авиакомпании суммарно из 6 городов РФ. В прошлом году было три авиакомпании и 11 городов вылета. Летом 2025 года пока не планируются чартеры из Благовещенска, Томска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, которые были прошлым летом. «Икар» будет возить на Пхукет туристов Pegas Touristik и Coral Travel, а Red Wings повезет на остров клиентов Fun&Sun. Нет пока информации и о летних чартерах AZUR air в Таиланд. Напомним, в прошлом летнем сезоне рейсами этой авиакомпании летали туристы Anex и «Интурист». Источники в AZUR air говорят, что, скорее всего, чартерных рейсов в Таиланд у авиакомпании этим летом не будет (учитывая обширную полетную программу во Вьетнам). Между тем, эксперты туррынка не исключают, что ситуация может измениться. Все будет зависеть не только от спроса на сам Таиланд, но и на другие направления, где будут сосредоточены этим летом чартеры AZUR air. Пока же Anex b «Интурист» формируют летние туры в Таиланд на регулярных (прямых и стыковочных) рейсах из систем GDS, как и другие туроператоры, работающие на направлении ­– PAC Group, ITM group, Ambotis Holidays, Space Travel, TEZ Tour, ПАКС, Let's Fly, ГК «Спектрум», «Русский Экспресс» и пр. Чартерные полетные программы туроператоров на Пхукет на лето 2025 года (данные на 11 апреля): Город вылета на Пхукет / туроператор Pegas Touristik Coral Travel Fun&Sun Москва - - Red Wings, 2 раза в неделю С 22 мая по 25 сентября Красноярск «Икар», 1 раз в 13 ночей «Икар», 1 раз в 13 ночей Новосибирск «Икар», 2 цепочки 1 раз в 12 ночей. Туры на 12/13/14/25/26/27 ночей «Икар», 2 цепочки 1 раз в 12 ночей. Red Wings, 1 раз в 9/10 ночей. С 16 мая по 15 сентября Екатеринбург «Икар», 1 раз в 13 ночей «Икар», 1 раз в 13 ночей Red Wings, 1 раз в 10/11 ночей. С 25 мая и до 18 сентября Сочи - Red Wings, 1 раз в 10/11 ночей. С 29 мая по 21 сентября Иркутск «Икар», 1 раз в 13 ночей «Икар», 1 раз в 13 ночей «Аэрофлот» будет выполнять летом регулярные рейсы на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Петербурга (Пхукет). Также прямые рейсы летом в Таиланд (Бангкок) будет выполнять S7 из Иркутска. Туры на блочных местах на рейсах «Аэрофлота» формирует «Библио Глобус». Все остальные туроператоры, работающие на направлении, билеты «Аэрофлота» для турпакетов берут их систем GDS. Туры в Таиланд на лето, сформированные на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний, можно найти у любого туроператора, работающего на направлении. Такие туры зачастую получаются дешевле, чем на чартерах или прямых регулярных рейсах. Одни из самых выгодных тарифов предлагают авиакомпании China Eastern Airlines и Air Arabia. /TOURBUS.RU

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