Михаил Мишустин: Срок пребывания иностранцев по электронной визе увеличится с 16 до 30 дней

Власти РФ планируют вдвое увеличить срок пребывания в России по электронной визе иностранных граждан из 64 стран – с 16 до 30 суток, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

"Чаще всего гости приезжают к нам из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии. Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз.

Сегодня мы рассмотрим изменения в законодательство, которыми увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16. При этом период действия визы тоже вырастет – до четырех месяцев", - сказал он в четверг на заседании правительства.



По словам г-на Мишустина, это позволит зарубежным туристам больше путешествовать по России, а также расширит возможности тех, кто приезжает в страну для укрепления контактов бизнеса.



Премьер-министр отметил, что все больше путешественников делают выбор в пользу отдыха именно в России.

"Активно расширяется транспортная инфраструктура, строятся курорты, гостиницы, благоустраиваются общественные пространства. Реализуются предпринимательские инициативы и проекты в этой сфере. Только в прошлом году количество туристических поездок в стране выросло на 10%", - сказал он.



Напомним, что платформа для оформления единых электронных виз была запущена 1 августа 2023 года для граждан 64 иностранных государств, имеющих право на ее получение.

"Пятого апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Российскую Федерацию с туристической целью", - сообщили на прошлой неделе в МИД РФ.

"С момента начала действия электронных виз их доля составила 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых.

Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления", - говорилось также в сообщении.

/TOURBUS.RU