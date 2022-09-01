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11 апреля
Михаил Мишустин: Срок пребывания иностранцев по электронной визе увеличится с 16 до 30 дней
При этом период действия визы тоже вырастет – до четырех месяцев
Власти РФ планируют вдвое увеличить срок пребывания в России по электронной визе иностранных граждан из 64 стран – с 16 до 30 суток, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».
"Чаще всего гости приезжают к нам из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии. Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз.
Сегодня мы рассмотрим изменения в законодательство, которыми увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16. При этом период действия визы тоже вырастет – до четырех месяцев", - сказал он в четверг на заседании правительства.
"С момента начала действия электронных виз их доля составила 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых.
Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления", - говорилось также в сообщении.
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