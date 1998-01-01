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Спрос на люксовые острова в первом квартале: Мальдивы уверенно на первом месте

На Мальдивах, Сейшелах и Маврикии в январе-марте отдохнули 90 тыс. туристов из России

Спрос в сегменте люксовой зарубежной островной экзотики продолжает расти умеренными темпами. На двух из трех таких островных направлений – на Мальдивах и Сейшелах – в первом квартале 2025 года годовой прирост российского турпотока составил более 8%.

На Маврикии виден спад, но вызван он только прекращением прямых рейсов, - сообщает сегодня АТОР.

В целом в трех островных государствах Индийского океана, имеющих репутацию люксовых курортов (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий), в январе – марте 2025 года отдохнули 90 196 туристов из РФ, что на 2% больше, чем в тот же период прошлого года.

По итогам первого квартала Россия заняла на Сейшелах 1 место по турпотоку, на Мальдивах – 2, а на Маврикии – 7 место.

Как напоминают в АТОР, российский турпоток на Мальдивы в январе – марте 2025 года (66 933 визита) оказался на 8,4% больше, чем в эти же месяцы год назад (61 753).

Причем плюсовая динамика отмечена была во все месяцы первого квартала (январь: +8,6%, февраль +4,6%, март +11,6% год к году).

По итогам января-марта 2025 года турпоток из России на Сейшельские острова составил 13 293 визита. Это на 8,3% больше, чем в первом квартале прошлого года (12 275).

Так, в январе на Сейшелы прибыли 4210 россиян (столько же, сколько и в этом месяцев 2024 года), в феврале – 4 483 (+8,9% год к году), в марте – 4 600 (+16,5%).

В I квартале 2025 года официальная статистика Маврикия показала ожидаемый спад российского турпотока в -31% год к году (9 970 визитов российских туристов в январе-марте 2025 года против 14 455 в те же месяцы 32024 года).

В январе 2025 года Маврикий посетили 3260 россиян (на 28,9% меньше, чем в январе 2024 года), в феврале – 2 912 (на 44,3% меньше год к году), в марте – 37 98 (-17,8% в годовом выражении).

Объясняется такой спад не отсутствием интереса к этому экзотическому направлению, а другим обстоятельством.

Прямые рейсы «Аэрофлота» на остров, которые были в январе – марте прошлого года, в этом году не выполняются. Соответственно, меньше и туристов, которые, как и в «доаэрфлотовскую» эпоху, с апреля 2024 года добираются до отдаленного африканского острова только со стыковками.

Соответственно, реальную динамику интереса к Маврикию стоит начинать оценивать с апреля и далее, когда фактор отсутствия прямых рейсов уже не будет искажать статистику, - отмечают эксперты.

Тем не менее, позиции России на Маврикии значительно укрепились: даже без прямого авиасообщения российский рынок на Маврикии – 7-й по величине, после Франции, Великобритании, Реюньона, Германии, Южной Африки и Индии.

Для сравнения: до пандемии Россия не входила даже в ТОП-15 этого направления.

/TOURBUS.RU

Инфографика: АТОР

