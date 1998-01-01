Новости Применение искуственного интеллекта для идеального отдыха и повторных визитов обсудят на форуме «Отдых Leisure 2025» Выставка-форум пройдет с 10 по 12 сентября 2025 в столичном выставочном комплексе «Тимирязев Центр»

Туризм сегодня уже не тот, каким был даже десять лет назад. Технологии кардинально преобразили индустрию путешествий, сделав её более персонализированной, эффективной и ориентированной на клиента. Искусственный интеллект (ИИ), большие данные и аналитика теперь играют ключевую роль в создании уникального опыта для каждого путешественника. Цифровая трансформация индустрии путешествий идёт полным ходом, и это приносит ощутимые выгоды всем участникам процесса: от самих туристов до государства. Но что именно происходит за кулисами этой трансформации? Как технологии помогают привлекать туристов, учитывать их потребности и возвращать гостей вновь и вновь? Цифровой след туриста: формирование предложения Современные туристы оставляют за собой обширный цифровой след, начиная от поиска авиабилетов и заканчивая отзывами на сайтах бронирования. Этот след позволяет компаниям собирать огромные объемы данных о предпочтениях, привычках и ожиданиях клиентов. Используя алгоритмы машинного обучения и ИИ, компании способны предсказывать желания пользователей ещё до того, как они сами осознают эти потребности. Предсказание предпочтений: допустим, вы часто путешествуете по Европе и предпочитаете останавливаться в бутик-отелях. Ваши данные показывают, что вам нравятся исторические города, небольшие уютные кафе и гастрономические туры. Когда вы начнете планировать следующее путешествие, система предложит вам отель в старинной части города, экскурсии по местным достопримечательностям и дегустационные программы местных блюд. Таким образом, технология адаптируется под ваш уникальный профиль, создавая персонализированное предложение. Туризм становится технологичным: что это даёт бизнесу? Цифровизация туристической сферы имеет ряд значительных преимуществ для бизнеса: Повышение эффективности продаж. Благодаря точному таргетированию предложений, вероятность успешной продажи увеличивается. Компании могут предлагать клиентам именно то, что им нужно, когда они готовы купить. Персонализация услуг. Туристы всё больше ценят индивидуальный подход. Использование цифровых технологий позволяет создать уникальные предложения, адаптированные под конкретные предпочтения клиента. Увеличение лояльности клиентов. Если предложение соответствует ожиданиям и настроению клиента, вероятность возвращения в будущем значительно возрастает. Это особенно важно в условиях высокой конкуренции на рынке. Оптимизация расходов. Анализ больших данных помогает оптимизировать затраты на маркетинг и рекламу, направляя ресурсы туда, где они принесут наибольший эффект. Выгоды для туриста: для путешественников использование технологий также открывает новые возможности: Удобство планирования. Система сама предлагает варианты маршрутов, отелей и развлечений, основываясь на ваших прошлых поездках и интересах. Это экономит время и усилия. Лучшее соответствие ожиданий. Чем точнее предложение, тем меньше разочарований после поездки. Цифровые системы помогают избежать неприятных сюрпризов. Доступность уникальных предложений. Технологические платформы позволяют находить нестандартные места и мероприятия, которые могли бы остаться незамеченными без помощи ИИ. Безопасность и поддержка. Современные системы предлагают круглосуточную поддержку и оперативное решение проблем, что делает путешествия более комфортными и безопасными. Государство и отрасль в целом: цифровизация туризма приносит пользу не только бизнесу и туристам, но и государству: Рост экономики. Увеличение числа туристов способствует развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений. Поддержка локальных сообществ. Технологичные решения помогают продвигать малые регионы и местные достопримечательности, обеспечивая равномерное распределение доходов. Управление потоками туристов. Большие данные позволяют лучше прогнозировать и управлять туристическими потоками, предотвращая перегрузку популярных направлений. Развитие устойчивого туризма. Информационные технологии способствуют продвижению экологически чистых и устойчивых туристических практик, уменьшая негативное воздействие на природу. Сохранение идентичности и аутентичности: одной из ключевых задач цифрового туризма является сохранение культурной самобытности и аутентичности мест. Современные технологии позволяют показывать уникальные особенности регионов, сохраняя их неповторимость и привлекательность для туристов. Например, приложения и сервисы могут предложить интерактивные экскурсии, виртуальные прогулки по историческим местам или культурные мероприятия, доступные только в данном регионе. Цифровизация туристического сектора — это неизбежная эволюция, способствующая повышению качества обслуживания, увеличению доходов и сохранению культурного наследия. Важно понимать, что технологии не заменяют человеческое общение и эмоции, а лишь усиливают их, делая путешествия более насыщенными и запоминающимися. Эта и многие другие актуальные темы будут обсуждаться на полях международного форума выставки "ОТДЫХ Leisure 2025". С 10 по 12 сентября 2025 года в Москве, в выставочном комплексе «Тимирязев Центр», пройдёт 31-я Международная выставка и форум по туризму. Это мероприятие туристической отрасли России, которое ежегодно собирает на единой площадке лидеров отрасли, представителей бизнес-сообщества, государственных деятелей, руководителей национальных офисов по туризму, отраслевые ассоциации и СМИ, а также настоящих любителей путешествий. В преддверии осенне-зимнего сезона ОТДЫХ Leisure традиционно становится площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки стратегий развития туристической сферы. Фото: Пресс-служба выставки ОТДЫХ Leisure

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