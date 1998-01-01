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10 апреля
Применение искуственного интеллекта для идеального отдыха и повторных визитов обсудят на форуме «Отдых Leisure 2025»
Выставка-форум пройдет с 10 по 12 сентября 2025 в столичном выставочном комплексе «Тимирязев Центр»
Туризм сегодня уже не тот, каким был даже десять лет назад. Технологии кардинально преобразили индустрию путешествий, сделав её более персонализированной, эффективной и ориентированной на клиента.
Искусственный интеллект (ИИ), большие данные и аналитика теперь играют ключевую роль в создании уникального опыта для каждого путешественника.
Цифровая трансформация индустрии путешествий идёт полным ходом, и это приносит ощутимые выгоды всем участникам процесса: от самих туристов до государства. Но что именно происходит за кулисами этой трансформации? Как технологии помогают привлекать туристов, учитывать их потребности и возвращать гостей вновь и вновь?
Цифровой след туриста: формирование предложения
Современные туристы оставляют за собой обширный цифровой след, начиная от поиска авиабилетов и заканчивая отзывами на сайтах бронирования. Этот след позволяет компаниям собирать огромные объемы данных о предпочтениях, привычках и ожиданиях клиентов. Используя алгоритмы машинного обучения и ИИ, компании способны предсказывать желания пользователей ещё до того, как они сами осознают эти потребности.
Предсказание предпочтений: допустим, вы часто путешествуете по Европе и предпочитаете останавливаться в бутик-отелях. Ваши данные показывают, что вам нравятся исторические города, небольшие уютные кафе и гастрономические туры. Когда вы начнете планировать следующее путешествие, система предложит вам отель в старинной части города, экскурсии по местным достопримечательностям и дегустационные программы местных блюд. Таким образом, технология адаптируется под ваш уникальный профиль, создавая персонализированное предложение.
Туризм становится технологичным: что это даёт бизнесу? Цифровизация туристической сферы имеет ряд значительных преимуществ для бизнеса:
Выгоды для туриста: для путешественников использование технологий также открывает новые возможности:
Государство и отрасль в целом: цифровизация туризма приносит пользу не только бизнесу и туристам, но и государству:
Сохранение идентичности и аутентичности: одной из ключевых задач цифрового туризма является сохранение культурной самобытности и аутентичности мест. Современные технологии позволяют показывать уникальные особенности регионов, сохраняя их неповторимость и привлекательность для туристов. Например, приложения и сервисы могут предложить интерактивные экскурсии, виртуальные прогулки по историческим местам или культурные мероприятия, доступные только в данном регионе.
Цифровизация туристического сектора — это неизбежная эволюция, способствующая повышению качества обслуживания, увеличению доходов и сохранению культурного наследия. Важно понимать, что технологии не заменяют человеческое общение и эмоции, а лишь усиливают их, делая путешествия более насыщенными и запоминающимися.
Эта и многие другие актуальные темы будут обсуждаться на полях международного форума выставки "ОТДЫХ Leisure 2025". С 10 по 12 сентября 2025 года в Москве, в выставочном комплексе «Тимирязев Центр», пройдёт 31-я Международная выставка и форум по туризму.
Это мероприятие туристической отрасли России, которое ежегодно собирает на единой площадке лидеров отрасли, представителей бизнес-сообщества, государственных деятелей, руководителей национальных офисов по туризму, отраслевые ассоциации и СМИ, а также настоящих любителей путешествий.
В преддверии осенне-зимнего сезона ОТДЫХ Leisure традиционно становится площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки стратегий развития туристической сферы.
Фото: Пресс-служба выставки ОТДЫХ Leisure
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