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10 апреля
Туроператоры: Бронирования на майские праздники выросли на 70%
В числе самых популярных зарубежных майских направлений - Турция, Абхазия, Египет, Таиланд и ОАЭ
В топ самых популярных зарубежных направлений на майские праздники входят Турция, Абхазия, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, а также страны СНГ. Общий рост бронирований у некоторых компаний превышает 70%.
Об этом сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский со ссылкой на данные туроператоров – членов объединения.
«Спрос на зарубежный отдых в майские праздники вырос на 74% по сравнению с прошлым годом. Такие данные, в частности, нам предоставил туроператор Fun&Sun. В топ самых популярных направлений входят Турция, Абхазия, Египет, Арабские Эмираты и Таиланд.
Мы фиксируем, кроме этого, рост спроса на майские праздники в ближайшие постсоветские республики – Грузию, Армению, Беларусь, Узбекистан», – расссказал он.
Как заметил эксперт, средняя стоимость авиабилета по международным маршрутам в обе стороны составила на майские праздники 77 241 рубль, что примерно на 11% больше, чем год назад. Основные города зарубежных вылетов – Анталья, Дубай, Мале, Стамбул и Абу-Даби.
По словам руководителя международных проектов «Слетать.ру» и управляющего директора туроператора Let’s Fly Любови Ворониной, эти цифры соответствуют ее данным.
«У нас также увеличение спроса на майские праздники составляет примерно 74%. Лидеры продаж – Турция, на которую приходится 37,9% от общего объема, Египет (16%), Россия (16%), Арабские Эмираты (6,6%), Таиланд (4,6%), Абхазия (3,7%), Китай, Шри-Ланка, Белоруссия, Куба и Мальдивы», – рассказала она.
Как заметила эксперт, топ самых популярных стран на майские праздники-2025 не сильно отличается от прошлогоднего, однако внутри него произошли изменения. «Какие-то страны поднялись вверх, какие-то, напротив, слегка «размылись» в продажах. На этот момент мы фиксируем увеличение спроса по Арабским Эмиратам практически на 150%. На Египет спрос вырос на 100%, на Таиланд – на 58%, Турцию – на 57%. Также фиксируем повышение спроса на туры в Тунис – в 10,7 раз, во Вьетнам – в 9,6 раз, в Китай – в 6 раз», – уточнила она Воронина.
Средние чеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также несколько изменились. «Так, по Турции чек вырос на 9,5%, по Египту – на 11,2%. По ОАЭ снизился на 3,8%, так как здесь продолжительность отдыха сократилась с 7 до 6 ночей.
Снизился на 23% чек по Таиланду. Мы связываем это с тем, что на рынке появилось много авиабилетов китайских перевозчиков с хорошими тарифами, что позволяет сформировать турпакеты по более низкой цене, чем с прямыми перелетами», – рассказала эксперт.
Член комитета РСТ по выездному туризму, директор компании «СатМаркет» Ирина Сетун отметила растущий спрос на майские праздники и по немассовым направлениям.
«Мы специализируемся на индивидуальных турах. В нашей компании на первом месте по популярности Мальдивы. Путевка на неделю на майские праздники при раннем бронировании может стоить 400 тыс. рублей на двоих.
«Аэрофлот» летает на Мальдивы один-два раза в день, рейсы полные. Прямой перелет – всегда дополнительный стимул для выбора зарубежного направления», – сказала г-жа Сетун.
Среди других популярных у обеспеченных туристов направлений она назвала Объединенные Арабские Эмираты.
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По ее словам, россияне на майские традиционно ездили в Европу, но из-за отсутствия прямых рейсов и сложностей с визами спрос перераспределился на другие страны, в частности, Японию. Страна в этом году была в топе спроса на период цветения сакуры в марте-апреле и остается популярной на майские праздники.
Востребованы также туры на сафари в Кению, экскурсионные поездки в Китай, пляжный отдых на Сейшельских островах и Шри-Ланке.
/TOURBUS.RU
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