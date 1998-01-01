МЧС РФ: Мы ожидаем решения Роспотребнадзора по срокам открытия летнего сезона в Анапе

МЧС РФ прикладывает усилия, чтобы как можно скорее устранить последствия по ликвидации ЧС в Анапе, однако в министерстве ожидают решения от Роспотребнадзора по открытию летнего сезона на курорте, сообщил замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов, которого цитирует «ИнтерфаксЙ.



Как отметил г-н Денисов, мазутные пятна быстро убираются с поверхности моря, с побережья, отмываются птицы.

"Сделано все, что возможно, но пока собственники не поднимут со дна танкер, в котором находится мазут, нельзя говорить о том, будет ли развитие ситуации или нет. По результатам мониторинга дна и самого танкера, пока угрозы нет.

Дальше все будет зависеть от собственников танкера", - заключил он.





При этом объем бронирований отелей и санаториев Анапы на майские праздники 2025 года соответствует уровню прошлогодних майских каникул. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил президент РРСТ Илья Уманский.

«Буквально сегодня ночью мы снимали статистику для того, чтобы дать максимально свежую информацию по ситуации в Анапе и можем сообщить, что на майские праздники этот курорт сохраняет примерно тот же объем туристов, что был здесь в эти же даты в прошлом году. Объем бронирований даже чуть-чуть вырос, но незначительно, в пределах 1% по сравнению с прошлым годом.

Пока трудно прогнозировать лето, но по крайней мере майские праздники в Анапе пройдут без потерь, а возможно и с минимальным ростом», - сказал он на пресс-конференции в Москве, организованной РСТ.

По словам президента объединения, людей привлекает развитая инфраструктура курорта.

«Майские праздники – это не купальный сезон, не то время, когда люди едут исключительно ради моря, поэтому приобретает значение инфраструктура Анапы, одна из самых развитых, если брать курорты Черноморского побережья.

Она несомненно сохраняет привлекательность для туристов, особенно из ближайших регионов, прежде всего, Ростовской области, Краснодарского края», - пояснил г-н Уманский.

По данным туроператора «Алеан», за последние недели спрос на туры в Анапу на майские праздники вырос на 12% по сравнению с показателями января-февраля.

Курорт выбирают туристы из Краснодара, Ростовской области, Ставропольского края. Бронируют отели с развитой инфраструктурой, бассейнами. Ситуация с уборкой пляжей никак не влияет на качество поездки: май не относится к месяцам пляжного отдыха, туристы проводят время на территории объектов размещения.

«В конце марта-начале апреля отельеры стали снижать цены на майские выходные: объекты размещения предлагают туры со скидками до 25%. Акции также стимулируют продажи», - пояснила коммерческий директор компании Оксана Булах.

Бронирования путевок в детские лагеря и санатории Анапы существенно упали из-за ЧП с разливом нефтепродуктов в Черном море, объекты детского отдыха загружены на лето всего на 21%, сообщил в свою очередь замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Как отметил г-н Вахруков, крупные организации отдыха и оздоровления детей из-за падения продаж и отмен столкнулись с дефицитом оборотных средств.

"12 таких организаций были вынуждены вернуть более 500 млн рублей заказчикам. Конечно, это существенно выбивает из колеи их привычную экономическую деятельность", - подчеркнул он.



Замминистра напомнил, что турбизнесу Анапы будет оказана поддержка, направленная на изменение сроков уплат налогов, сборов, страховых взносов лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в пострадавших районах.

"Надеемся, что на этой неделе, в ближайшие дни, постановление выйдет. Это решение о переносе уплаты налогов и всех обязательств с февраля по октябрь 2025 года, пока на конец текущего года.

Но договорились, что в октябре посмотрим на то, как будет развиваться ситуация с сезоном. Если проблемы будут сохраняться, то отсрочка будет дополнительная. И вот эти обязательства будут перенесены на следующий год", - сказал г-н Вахруков.



Кроме того, в министерстве обсуждается вопрос предоставления субсидий детским лагерям и санаториям на сохранение трудовых коллективов в размере минимального размера оплаты труда с мая по октябрь.

Г-н Вахруков добавил, что, несмотря на трудности, турбизнес Анапы оптимистично смотрит на предстоящий летний сезон.

/TOURBUS.RU



