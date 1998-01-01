Новости Российские авиакомпании теперь смогут арендовать самолеты с экипажем за рубежом Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о «мокром» лизинге

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым российские авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг (то есть арендовать вместе с экипажем) у иностранных авиакомпаний, - сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект, предполагающий изменения в Воздушный кодекс, был внесен правительством в ноябре 2024 года.



При выполнении международных перевозок договор аренды воздушного суда с экипажем между эксплуатантом и иностранной компанией, выступающей в качестве арендодателя или арендатора, должен соответствовать национальному законодательству государств сторон договора и положениям международных договоров РФ, сказано в законе. Воздушное судно при этом допускается к перевозке при наличии разрешения на эксплуатацию, выданного уполномоченным органом РФ.

Закон в этой части вступит в силу со дня его официального опубликования.



Как напоминает информагентство, в сентябре прошлого года в РФ был принят закон о "мокром" лизинге, который разрешил аренду самолетов вместе с экипажем только между российскими авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.



С инициативой распространить "мокрый" лизинг и на внешние рынки выступал также "Аэрофлот". Это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский. В Минтрансе вскоре заявили о подготовке соответствующего законопроекта. Его принятие ожидается до конца 2025 года, анонсировал глава ведомства Роман Старовойт.



Согласно прогнозу Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга.



По наблюдениям «Российской газеты» в ходе доработки ко второму чтению в него внесли значительные изменения: Исключили слова «внутренних» из статьи 104.1 Воздушного кодекса, что расширяет применение «мокрого лизинга» на международные направления Включили новые требования к оформлению сертификатов летной годности самолетов Добавили условия, согласно которым договоры аренды должны соответствовать законодательству стран-участниц и международным соглашениям России Обязали авиакомпании получать разрешения от Минтранса для эксплуатации таких воздушных судов Автор поправок Олег Гарин, член думского комитета по транспорту, отметил, что из 11 поступивших предложений по поправкам все были учтены в окончательной версии документа. Между тем, как отметили сегодня эксперты АТОР, «Одного «разрешения» со стороны Госдумы мало. Нужно также еще желание зарубежных партнеров на выгодных условиях отдавать в «мокрый лизинг» свои борты. Но с учетом продолжающегося санкционного давления и постоянной угрозы вторичных санкций для компаний, продолжающих активное сотрудничество с российским рынком, фактическая реализация этого механизма по-прежнему под вопросом. В качестве еще одной меры по преодолению кризиса, вызванного дефицитом самолетов в России, исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев ранее предложил выделять блоки мест российским назначенным перевозчикам на борту иностранных авиакомпаний. То есть, если авиакомпании на каком-то направлении летают на паритетных условиях, зарубежная сторона могла увеличить частотность рейсов, и по коммерческому соглашению выделяла блоки мест для российской. «Тогда «иностранцы», например, будут в два раза чаще летать в Россию, перевозя на борту пассажиров, которым продала билеты российская компания, а российская компания, в свою очередь, сможет высвободить собственные борта и в три раза чаще летать по внутреннему маршруту», – объяснил эксперт. /TOURBUS.RU



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