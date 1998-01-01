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09 апреля
Лучшие авиакомпании и аэропорты страны получили «Крылья России»
В шорт-лист соискателей премии по итогам работы в 2024 году вошли 20 авиакомпаний и 16 аэропортов страны
Торжественная церемония вручения главной отечественной авиапремии «Крылья России» за минувший год прошла столице.
«Премия уже многие годы служит символом признания заслуг перед отечественной гражданской авиацией. Награды премии — это знак уважения коллег, доверие пассажиров и гордость всей страны», - рассказали организаторы премии.
Еще в трех номинациях победителей определил интернет-опрос предпочтений авиапассажиров.
В этом году оргкомитет конкурса специальными дипломами премии «Крылья России» отметил авиакомпанию Smartavia и благотворительный фонд «Антон тут рядом» за совместную работу по созданию инклюзивной среды для пассажиров, имеющих особенности ментального развития.
Всего в этом праздничном мероприятии приняло участие более 200 человек.
Партнером номинации премии «Крылья России» выступила российская компания ТКП.
Обладатели премии «Крылья России» по итогам 2024 года:
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