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Лучшие авиакомпании и аэропорты страны получили «Крылья России»

В шорт-лист соискателей премии по итогам работы в 2024 году вошли 20 авиакомпаний и 16 аэропортов страны

Торжественная церемония вручения главной отечественной авиапремии «Крылья России» за минувший год прошла столице.

«Премия уже многие годы служит символом признания заслуг перед отечественной гражданской авиацией. Награды премии — это знак уважения коллег, доверие пассажиров и гордость всей страны», - рассказали организаторы премии.



В шорт-лист соискателей премии по итогам работы в 2024 году вошли 20 авиакомпаний и 16 аэропортов России.



Члены жюри, в которое вошло более 30 человек — представители авиационного и туристического бизнеса, научных отраслевых институтов, общественных организаций, а также независимые эксперты, назвали лучших в 11 номинациях конкурса.

Еще в трех номинациях победителей определил интернет-опрос предпочтений авиапассажиров.

В этом году оргкомитет конкурса специальными дипломами премии «Крылья России» отметил авиакомпанию Smartavia и благотворительный фонд «Антон тут рядом» за совместную работу по созданию инклюзивной среды для пассажиров, имеющих особенности ментального развития.



Церемония вручения премии собрала вместе представителей руководства авиакомпаний и аэропортов, органов госрегулирования, лидеров авиационного бизнеса, профильных общественных организаций и СМИ.

Всего в этом праздничном мероприятии приняло участие более 200 человек.



Конкурс на соискание премии «Крылья России» организован Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, компанией ATO Events и авиационной медиагруппой ATO.RU.

Партнером номинации премии «Крылья России» выступила российская компания ТКП.

Обладатели премии «Крылья России» по итогам 2024 года:















