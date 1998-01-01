Oman Air продлил полетную программу в Москву на летний период

Туроператоры считают, что летом спрос на Оман у туристов из России не прекратится

Авиакомпания Oman Air продлила полетную программу из Маската в Москву на летний период. Туроператоры отмечают, что эти рейсы будут важны не только для выездного туризма, но и въездного.

Турпоток из Омана в Россию растет, а прямые рейсы позволят российским туроператорам формировать более привлекательный турпродукт для туристов из этой страны, - сообщает сегодня АТОР.

Как напоминает АТОР, прошлым летом Oman Air приостанавливал полетную программу в Москву. Ранее предполагалось, что в этом году перевозчик также седлает перерыв на этом маршруте с мая по октябрь. Туроператоры высказывали надежду, что полетная программа, пусть и в сокращенном режиме, будет продлена на лето.

В зимнем сезоне до начала мая Oman Air летает между Москвой и Маскатом 6 раз в неделю.

С 6 мая 2025 года авиакомпания будет выполнять 2 рейса в неделю – по вторникам и субботам. А начиная с 1 июля и до конца сентября – 3 рейса в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы будут обслуживаться узкофюзеляжными самолетами Boeing 737–8. Вылет из Москвы в летнем расписании запланирован на 22:30, прилет в Маскат в 05:40, обратный рейс будет вылетать из Маската в 15:55 и прилетать в Москву в 21:05.

Туроператоры считают, что летом спрос на Оман у туристов из России не прекратится.

«Популярность Омана как самостоятельного выездного направления растет. По итогам зимнего сезона интенсивность бронирований отелей Маската и Салалы, а также горных отелей в Джебел Акдар у «Интуриста» возросла в 2 раза.

Новость об открытии летнего расписания является долгожданной. Ждем активизации продаж на лето и начало осеннего сезона. Мы работаем над расширением ассортимента экскурсионных программ в Омане», – говорят в пресс-службе туроператора «Интурист».

Туроператор Space Travel также ожидает неплохого спроса на Оман летом.

«Оман, как и другие ближневосточные страны, перестает быть исключительно зимним направлением и двигается в сторону круглогодичности.

За счет выхода на Индийский океан у Омана более мягкий климат в летние месяцы и страна может обеспечить очень комфортное пребывание», – отмечают в Space Travel

«Загрузка отелей Омана в летние месяцы чуть ниже, поэтому можно найти довольно интересные предложения по цене. При этом отдых в Маскате можно удачно совместить с экскурсиями в горную местность, где захватывающие дух пейзажи и при этом более прохладно», – говорят в Space Travel.

Помимо прямых перелетов в Оман, пассажиры также смогут воспользоваться стыковочными рейсами через Маскат в более чем 40 пунктов назначения маршрутной сети авиакомпании, включая такие популярные направления, как Бангкок, Пхукет, Куала-Лумпур, Манила, Занзибар, Гоа.

«Полетная сетка авиакомпании достаточно обширная. В арсенале есть направления, которые, несомненно, будут пользоваться спросом и летом – Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия и другие страны Азии, а также в Африку. Стоимость стыковочного перелета на Oman Air достаточно демократичная, сами стыковки комфортные по времени», – рассказывают в компании ITM group.

Для въездного туризма в Россию летние рейсы Oman Air имеют высокую ценность и будут способствовать росту количества туристов из Султаната в России, отмечают в «Интуристе».

В 2024 году Россия приняла в 5 раз больше туристов из Омана, чем в допандемийном 2019 году (рост с 1,7 до 8,9 тыс. визитов). По итогам 2025 года туроператоры ждут очередной прирост объемов турпотока из этой страны.

В авиакомпании Oman Air также подтвердили, что ожидают спрос на прямые рейсы в Москву со стороны оманцев.

/TOURBUS.RU