Эксперты: Спрос на майскую Турцию — ажиотажный

При этом, благодаря укреплению рубля, цены на отдых, по сравнению с прошлым годом, выросли незначительно

Турция на майские праздники – самое популярное направление зарубежного отдыха россиян. Среди курортов наиболее востребован Кемер в провинции Анталья. По оценке туроператоров, спрос в этом году вырос за счет более широкой географии полетов и сравнительно небольшого повышения цен, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«У нас Турция на майские праздники занимает лидирующую позицию: как и в прошлом году, спрос по направлению в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024-го.

По тому, как проходит акция раннего бронирования, можно заметить, что туристы стараются как можно раньше «зафиксировать» цены и лучшие отели – глубина заявок доходит до одного года.

Особенно активны семейные туристы, которые ценят формат «все включено» за стабильность расходов на отдыхе с детьми. Цены выросли незначительно, это подстегивает спрос. Также турпоток в Турцию вырастет за счет расширения географии полетов из России. Все факторы суммарно дают уверенность в хорошем сезоне», – подчеркнула руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова.

По ее словам, Анатолийское побережье остается самым популярным курортом страны на майские, на него приходится 89% от общего числа забронированных на этот период туров.

В топе Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Анталья. На Эгейское побережье приходится 3% проданных турпакетов, в лидерах спроса Фетхие, Мармарис, Бодрум.

«Доля бронирований Стамбула – 5%. Кстати, недавние беспорядки в городе на спрос никак не повлияли. Также в запросах на майские праздники встречаются Афьон, Каппадокия, Анкара и другие.

Планируют поездки в среднем на 8 дней, в Стамбул – на 5 дней. Средний чек турпакета с перелетом – 105 тысяч рублей на человека, это на 15% дороже, чем год назад», – уточнила г-жа Иванова.

Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева, акции раннего бронирования в этом году прошли успешно: «Наши блоки мест на майские праздничные даты закрыты более чем на половину. Анатолийское побережье пользуется большей популярностью, чем Эгейское, тут Анталья выигрывает за счет полетной программы из 18 городов.

На майские в Турцию едут в среднем на 8 дней, летом – на 9 ночей. В основном берут отели 5*, в этом сезоне интерес к ним несколько выше. Средний чек остался на уровне 2024 года».

Еще одной тенденцией эксперт назвала интерес к заказу дополнительных услуг, таких, как увеличение нормы багажа, расширенная страховка, индивидуальный трансфер, fast track, одна-две экскурсии в дополнение к отдыху.

По оценке PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, майские праздники продаются на уровне предыдущего года, наиболее востребованный курорт – Кемер (38%), второе место делят Белек и Алания (по 25%). Туристы чаще всего выбирают отели 5* с высоким уровнем сервиса. Спрос на Стамбул держится на прошлогоднем уровне, востребованы экскурсионные программы «Классический Стамбул» и «Золотое кольцо Турции».

«Несмотря на увеличение цен на услуги в долларах на 10-15%, стоимость в рублях, благодаря укреплению российской валюты, не выросла. Скидки по раннему бронированию достигают 45%. Лето тоже пока продается, как и год назад, но после майских праздников ожидаем всплеск бронирований и максимальный рост спроса», – добавила эксперт.

/TOURBUS.RU