Промышленная Тула: Музей станка, микрофоны для группы U2 и креативный кластер

В древнем городе активно сохраняется промышленное наследие в сочетании с современными музейными технологиями

В 2024 году Тулу и Тульскую область посетило более 1,5 млн. туристов и с каждым годом, по словам замминистра культуры и туризма региона Елены Мартыновой, турпоток в регион стремительно растет.

Замминистра отметила, что за последние 6-7 лет туризм в регионе стал совершенно другим, став полноценной отраслью, связанной с развитием инфраструктуры и с созданием новых туристических локаций и маршрутов.

Так, главный рекламный слоган региона летом 2025 года звучит как «Тула по пути». Он должен привлечь в регион туристов, для которых Тула всегда считалась транзитным городом.

Удачный пример сохранения промышленного наследия и развития городской туристической инфраструктуры — креативный кластер «Октава» и Музей станка в Туле. В

2018 г. в центре Тулы на пустовавших площадях завода «Октава» появилось одноименное общественное пространство: хороший пример редевелопмента — современного похода к преобразованию городской среды, когда в производственных корпусах открываются музеи, концертные залы, кафе и творческие мастерские.

Генеральный директор организации Дмитрий Барсенков комментирует, что в отличие от других подобных проектов - «Октава» отличается своей индустриальной направленностью: кластер стал своеобразным продолжением легендарного предприятия, по сей день выпускающего звуковое оборудование, а вся его инфраструктура связана с развитием промышленности.

«Видя огромный интерес к промышленной теме, а кластер посещает не менее 100 тыс. человек в год, мы разработали несколько экскурсий и экскурсионных маршрутов. Например, мультимедийная экскурсия-инсталляция «История промышленности» рассказывает любопытнейшие вещи о станках разных эпох индустриализации, а «Тула — мастерская России» — об истории региона.

Также есть «Экскурсия Станочка и Шпинделя» для детей до 10 лет.

Совсем недавно мы разработали и предложили своим туристам уникальный, более сложный по погружению в тему, промышленный маршрут с посещением ранее закрытого и ныне действующего завода «Октава».

Гости могут ознакомиться с деталями процесса производства микрофонов, посетить музей завода, где собраны архивные фото, много исторических документов, с любовью собранных местными коллекционерами.

Затем туристы посещают наш музей Станка. На мультимедийной экскурсии, рассказывающей о развитии промышленности в России и мире можно узнать, услышать, увидеть с какого изобретения началась первая промышленная революция, как повлияло изобретение токарно-копировального станка Андрея Нартова на технический прогресс, на каких станках работали тульские оружейники и многое другое.

Ну, а в конце экскурсии желающих ждут мастер-классы и, конечно, сладкие угощения с тульским чаем и кофе местной обжарки.

Также, в музее проходят и временные выставки, в том числе на темы современного искусства. До конца года на иммерсивной инсталляции «Почувствуй „Октаву“» можно стать участником мини-спектакля, записав свой голос в тульские микрофоны «Октава», которыми пользовались многие известные люди от Юрия Гагарина до музыкантов группы U2.

А совсем недавно у нас открылась выставка современной художницы Аси Заславской «Архитектура времени». Проект исследует взаимоотношения между поколениями художников через интерес к архитектурному наследию и у нас, в Октаве, где заводская архитектура прошлого адаптирована под творческие задачи настоящего, - такая выставка вполне закономерна».

«Для Тулы, как третьей музейной столицы, важно представлять разнообразную программу для своих гостей, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Наряду с классическим искусством, представленным в экспозициях тульских музеев, развивается и современное искусство, которое особенно привлекает молодое поколение.

«Октава» – одно из самых современных пространств в регионе, объединяющих творческую молодежь, активно развивается, привлекая в наш город большое количество туристов».

/TOURBUS.RU