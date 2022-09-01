|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
08 апреля
Визовые новости
Гражданин Китая получил юбилейную милионную электронную визу в РФ/ Соглашение о групповых безвизовых поездках граждан РФ и Индии готово к подписанию, на очереди — Вьетнам/ Генконсульство Мьянмы открылось в Новосибирске
Гражданин Китая получил юбилейную милионную электронную визу в РФ
С момента запуска системы оформления электронных виз для иностранных граждан 1 августа 2023 года они оформили миллион электронных виз, юбилейную визу получил 5 апреля гражданин Китая, сообщает МИД России.
"5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Российскую Федерацию с туристической целью", - говорится в сообщении министерства.
Соглашения о групповых безвизовых поездках граждан РФ и Индии готово к подписанию, на очереди - Вьетнам
Соглашение о взаимных групповых безвизовых поездок между РФ и Индией полностью готово с российской стороны, прорабатывается также аналогичное соглашение с Вьетнамом, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
Генконсульство Мьянмы открылось в Новосибирске
Генеральное консульство Мьянмы открылось в Новосибирске, сообщает пресс-служба областного правительства.
В открытии приняли участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Вскоре планируется полная отмену виз с двух сторон при поездках до 30 дней, - сообщал ранее МИД РФ.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72