Визовые новости

Гражданин Китая получил юбилейную милионную электронную визу в РФ/ Соглашение о групповых безвизовых поездках граждан РФ и Индии готово к подписанию, на очереди — Вьетнам/ Генконсульство Мьянмы открылось в Новосибирске

Гражданин Китая получил юбилейную милионную электронную визу в РФ

С момента запуска системы оформления электронных виз для иностранных граждан 1 августа 2023 года они оформили миллион электронных виз, юбилейную визу получил 5 апреля гражданин Китая, сообщает МИД России.

"5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Российскую Федерацию с туристической целью", - говорится в сообщении министерства.



Как напоминают в МИД, платформа для оформления единых электронных виз была запущена 1 августа 2023 года для граждан 64 иностранных государств, имеющих право на ее получение.

"С момента начала действия электронных виз их доля составила 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых. Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления", - подчеркивается в сообщении.





Соглашения о групповых безвизовых поездках граждан РФ и Индии готово к подписанию, на очереди - Вьетнам

Соглашение о взаимных групповых безвизовых поездок между РФ и Индией полностью готово с российской стороны, прорабатывается также аналогичное соглашение с Вьетнамом, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.



Сейчас соглашения о безвизовых поездках туристических групп действует у России с Китаем и Ираном. В соответствии с этими документами группы туристов могут находиться в другой стране без визы до двух недель. При этом группа должна въехать в страну и передвигаться в одном составе и по единой программе. Оформлением таких групп занимаются туроператоры, аккредитованные в России Минэкономразвития, а в Китае и Иране – уполномоченными органами.

Как ранее отмечали в Минэкономразвития, запуск соглашений позволил резко нарастить турпоток в РФ из Китая и Ирана.





Генконсульство Мьянмы открылось в Новосибирске

Генеральное консульство Мьянмы открылось в Новосибирске, сообщает пресс-служба областного правительства.

В открытии приняли участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



В консульский округ, помимо Новосибирской области, входят Алтайский край, Кемеровская, Омская, Томская области. Генеральное консульство возглавляет Генеральный консул Республики Союз Мьянма в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей.

В настоящее время для граждан России, которые прибывают в Мьянму. Действует безвизовый режти. Мьянманцы могут въехать в РФ по электронной визе.

Вскоре планируется полная отмену виз с двух сторон при поездках до 30 дней, - сообщал ранее МИД РФ.

/TOURBUS.RU