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08 апреля
Двенадцатый международный воркшоп MOLECULA пройдет в столице 10 апреля
Воркшоп MOLECULA – традиционное ежегодное мероприятие для сегмента MICE & FIT tailor made
10 апреля в историческом столичном Отеле «Метрополь» в 12-й раз пройдет традиционный международный воркшоп MOLECULA, организованный MOLECULA GROUP для сегмента MICE & FIT tailor made.
MOLECULA воркшоп – ежегодное мероприятие для поставщиков со всего мира и потребителей туристических и ивент услуг, проводится в Москве с 2018 года, дважды в год – весной и осенью. Весной 2024 года проект MOLECULA отпраздновал свой 10-й юбилей.
MOLECULA воркшоп – B2B мероприятие: обновление деловых контактов и поддержание существующих, знакомство с новыми продуктами, обсуждение текущих проектов и тендеров. Ежегодно воркшопы MOLECULA GROUP собирают наиболее ярких представителей индустрии.
Воркшопы MOLECULA – закрытые мероприятия. Посетители - зарегистрированные и подтверждённые покупатели услуг из сегмента MICE, Event и FIT tailor made, напрямую работающие с DMC, отелями, площадками, авиакомпаниями, транспортными компаниями, поставщиками оборудования, ивент услуг и IT решений, круизными компаниями.
Формат общения: как предварительно назначенные встречи в приложении Event Rocks, постоянного и многолетнего партнера проекта MOLECULA – компании Eventicious, так и возможность встретиться в свободном режиме.
На очередном воркшопе 10 апреля в отеле «Метрополь» будут представлены экспоненты из России (от Камчатки и Арктики до южных регионов), а также компании из других популярных стран: СНГ, весь Ближний Восток (включая Саудовскую Аравию), Азия, Африка, Карибский бассейн.
10 апреля на воркшопе MOLECULA вы также узнаете о дальнейших планах развития MOLECULA GROUР.
Организаторы:
- Компания MarketingPoint и ее основатель Екатерина Дзюбинская, в 1995 году начала свою деятельность в области деловых поездок и организации MICE мероприятий, работая в крупнейших корпоративных агентствах российского рынка, а затем - в сфере продвижения, консалтинга и маркетинга надежных представителей индустрии из России и зарубежных стран.
- Компания Alivekt event&travel и ее основатель - Марина Пулина, в туризме с 1992 года, с 1995 г – руководитель бизнеса, пионер организации авиаперевозки на Майорку и Канарские о-ва, эксклюзивный организатор поездок для болельщиков клуба «Зенит» (более 6000 чел) на европейские матчи и кубок UEFA по футболу, организатор цикла мероприятий для свадебных агентств в России и за рубежом, более 25 лет – преподаватель курса в Санкт-Петербурге «Организация туристического бизнеса».
Генеральный партнер-отель: Отель «Метрополь»
Генеральный DMC-партнер: АлтайСибТур
Генеральный медиа-партнер: Медиахолдинг «Турбизнес»
Партнер коктейля: Sheraton Skypoint Luxe 5*
Постоянный партнер IT-приложения: Event Rocks
Постоянный ивент-партнер: Шармол
Постоянный партнер MOLECULA GROUP: АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»
DMC-партнер Азербайджан – AzArt DMC – Art of Events
DMC-партнер Грузия - Element DMC – Esse of Event
6 декабря 2024 года на 15-, юбилейной премии Russian Business Travel & MICE Award, MOLECULA Group получила почетную награду в номинации «За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма».
Официальный сайт проекта MOLECULA
Официальный сайт воркшопа MOLECULA
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