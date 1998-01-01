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08 апреля
Двенадцатый международный воркшоп MOLECULA пройдет в столице 10 апреля

Воркшоп MOLECULA – традиционное ежегодное мероприятие для сегмента MICE & FIT tailor made


10 апреля в историческом столичном Отеле «Метрополь» в 12-й раз пройдет традиционный международный воркшоп MOLECULA, организованный MOLECULA GROUP для сегмента MICE & FIT tailor made.

 

MOLECULA воркшоп – ежегодное мероприятие для поставщиков со всего мира и потребителей туристических и ивент услуг, проводится в Москве с 2018 года, дважды в год – весной и осенью. Весной 2024 года проект MOLECULA отпраздновал свой 10-й юбилей.

 

MOLECULA воркшоп – B2B мероприятие: обновление деловых контактов и поддержание существующих, знакомство с новыми продуктами, обсуждение текущих проектов и тендеров. Ежегодно воркшопы MOLECULA GROUP собирают наиболее ярких представителей индустрии.

 

Воркшопы MOLECULA – закрытые мероприятия. Посетители - зарегистрированные и подтверждённые покупатели услуг из сегмента MICE, Event и FIT tailor made, напрямую работающие с DMC, отелями, площадками, авиакомпаниями, транспортными компаниями, поставщиками оборудования, ивент услуг и IT решений, круизными компаниями.

 

Формат общения: как предварительно назначенные встречи в приложении Event Rocks, постоянного и многолетнего партнера проекта MOLECULA – компании Eventicious, так и возможность встретиться в свободном режиме.

На очередном воркшопе 10 апреля в отеле «Метрополь» будут представлены экспоненты из России (от Камчатки и Арктики до южных регионов), а также компании из других популярных стран: СНГ, весь Ближний Восток (включая Саудовскую Аравию), Азия, Африка, Карибский бассейн.

10 апреля на воркшопе MOLECULA вы также узнаете о дальнейших планах развития MOLECULA GROUР.

  

Организаторы:

- Компания MarketingPoint и ее основатель Екатерина Дзюбинская, в 1995 году начала свою деятельность в области деловых поездок и организации MICE мероприятий, работая в крупнейших корпоративных агентствах российского рынка, а затем - в сфере продвижения, консалтинга и маркетинга надежных представителей индустрии из России и зарубежных стран.

- Компания Alivekt event&travel и ее основатель - Марина Пулина, в туризме с 1992 года, с 1995 г – руководитель бизнеса, пионер организации авиаперевозки на Майорку и Канарские о-ва, эксклюзивный организатор поездок для болельщиков клуба «Зенит» (более 6000 чел) на европейские матчи и кубок UEFA по футболу, организатор цикла мероприятий для свадебных агентств в России и за рубежом, более 25 лет – преподаватель курса в Санкт-Петербурге «Организация туристического бизнеса».

 

Генеральный партнер-отель: Отель «Метрополь»

Генеральный DMC-партнер: АлтайСибТур

Генеральный медиа-партнер: Медиахолдинг «Турбизнес»

Партнер коктейля: Sheraton Skypoint Luxe 5*

Постоянный партнер IT-приложения: Event Rocks

Постоянный ивент-партнер: Шармол

Постоянный партнер MOLECULA GROUP: АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»

DMC-партнер Азербайджан – AzArt DMC – Art of Events

DMC-партнер Грузия - Element DMC – Esse of Event

 

6 декабря 2024 года на 15-, юбилейной премии Russian Business Travel & MICE Award, MOLECULA Group получила почетную награду в номинации «За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма».

 

Официальный сайт проекта MOLECULA

Официальный сайт воркшопа MOLECULA


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