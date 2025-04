Новости Двенадцатый международный воркшоп MOLECULA пройдет в столице 10 апреля Воркшоп MOLECULA – традиционное ежегодное мероприятие для сегмента MICE & FIT tailor made

10 апреля в историческом столичном Отеле «Метрополь» в 12-й раз пройдет традиционный международный воркшоп MOLECULA, организованный MOLECULA GROUP для сегмента MICE & FIT tailor made. MOLECULA воркшоп – ежегодное мероприятие для поставщиков со всего мира и потребителей туристических и ивент услуг, проводится в Москве с 2018 года, дважды в год – весной и осенью. Весной 2024 года проект MOLECULA отпраздновал свой 10-й юбилей. MOLECULA воркшоп – B2B мероприятие: обновление деловых контактов и поддержание существующих, знакомство с новыми продуктами, обсуждение текущих проектов и тендеров. Ежегодно воркшопы MOLECULA GROUP собирают наиболее ярких представителей индустрии. Воркшопы MOLECULA – закрытые мероприятия. Посетители - зарегистрированные и подтверждённые покупатели услуг из сегмента MICE, Event и FIT tailor made, напрямую работающие с DMC, отелями, площадками, авиакомпаниями, транспортными компаниями, поставщиками оборудования, ивент услуг и IT решений, круизными компаниями. Формат общения: как предварительно назначенные встречи в приложении Event Rocks, постоянного и многолетнего партнера проекта MOLECULA – компании Eventicious, так и возможность встретиться в свободном режиме. На очередном воркшопе 10 апреля в отеле «Метрополь» будут представлены экспоненты из России (от Камчатки и Арктики до южных регионов), а также компании из других популярных стран: СНГ, весь Ближний Восток (включая Саудовскую Аравию), Азия, Африка, Карибский бассейн. 10 апреля на воркшопе MOLECULA вы также узнаете о дальнейших планах развития MOLECULA GROUР. Организаторы: - Компания MarketingPoint и ее основатель Екатерина Дзюбинская, в 1995 году начала свою деятельность в области деловых поездок и организации MICE мероприятий, работая в крупнейших корпоративных агентствах российского рынка, а затем - в сфере продвижения, консалтинга и маркетинга надежных представителей индустрии из России и зарубежных стран. - Компания Alivekt event&travel и ее основатель - Марина Пулина, в туризме с 1992 года, с 1995 г – руководитель бизнеса, пионер организации авиаперевозки на Майорку и Канарские о-ва, эксклюзивный организатор поездок для болельщиков клуба «Зенит» (более 6000 чел) на европейские матчи и кубок UEFA по футболу, организатор цикла мероприятий для свадебных агентств в России и за рубежом, более 25 лет – преподаватель курса в Санкт-Петербурге «Организация туристического бизнеса». Генеральный партнер-отель: Отель «Метрополь» Генеральный DMC-партнер: АлтайСибТур Генеральный медиа-партнер: Медиахолдинг «Турбизнес» Партнер коктейля: Sheraton Skypoint Luxe 5* Постоянный партнер IT-приложения: Event Rocks Постоянный ивент-партнер: Шармол Постоянный партнер MOLECULA GROUP: АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий» DMC-партнер Азербайджан – AzArt DMC – Art of Events DMC-партнер Грузия - Element DMC – Esse of Event 6 декабря 2024 года на 15-, юбилейной премии Russian Business Travel & MICE Award, MOLECULA Group получила почетную награду в номинации «За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма». Официальный сайт проекта MOLECULA Официальный сайт воркшопа MOLECULA



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка