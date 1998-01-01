Сергей Шпилько: «То, в каком виде был введен туристический налог для гостиниц, стало большой ошибкой».

Эксперты комиссии РСПП по туриндустрии и комитета по гостиничной деятельности РСТ заявили о необходимости срочной корректировки Закона о турналоге

Первый квартал применения туристического налога для гостиниц показывает, что он был принят излишне поспешно, без учета замечаний и предложений участников отрасли и нуждается в корректировке. Об этом шла речь на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туриндустрии с участием комитета по гостиничной деятельности Российского союза туриндустрии, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По словам руководителя комиссии РСПП по туриндустрии, почетного президента РСТ Сергея Шпилько (на фото), то, в каком виде был введен туристический налог для гостиниц, стало большой ошибкой.

«Финансовый блок правительства и соответствующее крыло законодателей проигнорировали замечания и предложения индустрии, в том числе РСПП. И результаты не заставляют себя ждать. У участников рынка уже возникают операционные проблемы с начислением налога, особенно если они, как санатории, реализуют свои услуги по путевкам.

Из налога на доходы от услуг размещения турналог для них превращается в оборотный. Возникают вопросы по оформлению льготников, по применению регионами льготной или нулевой ставки налога в низкий сезон», – сказал он.

Г-н Шпилько уверен, что надо отменять нижний порог налога в 100 рублей с человека. «Ставка налога вводилась в режиме повышения – с 1% в 2025 году до 5% к 2029 году, но не ниже 100 рублей в день с человека. Однако для большинства средств размещения 100 рублей оказываются вовсе не один, а два, а то и три процента», – пояснил он.

По словам партнера, руководителя департамента «Гостиничный бизнес и туризм» консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) Марины Смирновой, турналог негативно влияет на инвестиции в развитие туристической инфраструктуры, существенно увеличивая срок окупаемости объектов.

«Стоимость строительства гостиницы 3* определена, согласно постановлению №141, в 10,4 млн рублей на номер. Применение налога по минимальной ставке в 100 рублей для среднестатистической трехзвездочной гостиницы увеличит срок ее окупаемости на 8 месяцев.

Если же говорить о гостиницах небольшой вместимости, примерно на 30 номеров, то сроки окупаемости возрастут на 12-16 месяцев и более в зависимости от операционных показателей объектов, опять же, при ставке налога всего в 100 рублей», – рассказала она.

По словам Марины Смирновой, согласно данным Росстата, рост доходов коллективных средств размещения в 2024 году по сравнению с 2023 составил 35%, при этом стоимость строительства гостиниц выросла минимум на 30%, рост зарплат и коммунальных тарифов привел к снижению рентабельности отелей на 3-6 процентных пункта. Стоимость заемного финансирования только по постановлению №141 выросла на 6,3%, то есть 9,3% годовых вместо 3%. Таким образом, рост доходов гостиничного сектора оказался полностью поглощен увеличением расходной части.

По ее словам, гостиничный сектор очень чувствителен к любому изменению расходной части, а туристический налог – это расходная часть.

«В совокупности в 2025 году налоговая нагрузка на средства размещения выросла на 7% по сравнению с 2023 годом. А запас прочности у отечественной гостиничной сферы не так велик. В 2023 году средняя рентабельность гостиниц составила 37% от выручки, но четверть субъектов федерации показали операционную прибыль ниже 20% или зафиксировали убытки», – сказала г-жа Смирнова.

По словам Сергея Шпилько введенный налог противоречит мировой и отечественной практике использования такого рода фискальных инструментов по своей экономической сути.

Во всем мире такого рода сборы применяются в двух случаях. Во-первых, когда надо перераспределить въездной турпоток в город или регион в пользу более состоятельной клиентуры. И во-вторых, когда в город прибывает намного больше туристов, чем есть местных жителей, и надо изыскать дополнительные средства для благоустройства под такие турпотоки в высокий сезон.

«У нас же турналог стал просто средством пополнения местных бюджетов, в большинстве своем остродефицитных.

Получился просто налог на право заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг размещения здравницам и легально работающим гостиницам. Так называемый частный сектор – сдача в посуточную аренду жилья и апартаментов, в связи с тем, что турналог на них фактически не распространен, с точки зрения конкуренции оказался главным бенефициаром его введения», – отметил г-н Шпилько.

«Считаю, что мы все вместе – РСПП, РСТ, Российская гостиничная ассоциация и другие заинтересованные организации – должны вести мониторинг ситуации и донести до правительства, законодателей и профильных ведомств необходимость корректировки соответствующих положений Налогового кодекса, пока ставка турналога не выросла до своего критического уровня», – подытожил Сергей Шпилько.

/TOURBUS.RU