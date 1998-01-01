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Роуд-шоу «Турбизнес» продолжилось на Урале

В ходе третьего в весенней серии роуд-шоу его участники, стартовав вчера в Екатеринбурге, посетят Пермь, Ижевск, Казань и Нижний Новгород

Традиционные весенние воркшопы«Турбизнес», стартовавшие 24 марта на Юге России, на прошлой неделе успешно продолжились в городах нижнего Поволжья, на Урале и в Западной Сибири. На всем маршруте роуд-шоу презентации участников сопровождались аншлагами. Например, в Самаре их посетили около 120 агентств, а в Уфе - почти 140!

Ежедневно участники роуд-шоу проезжают между городами России по несколько сот километров на ярком и заметном издалека красном автобусе.

Анна Хайрулина, менеджер компании «Креативный турагент» из Уфы отмечает отличный формат и безупречную организацию мероприятия - «все презентации краткие и четкие, понравились все спикеры. Особенно заинтересовали маршруты на Кавказ от «Бэлла-Тур Кавказ», чартерные программы «Пегаса». Восхитило яркое представление Карелии туроператором «Родина» - точно буду отправлять туда своих клиентов!»

Эта неделя не менее насыщенная мероприятиями - вновь участники делового вояжа каждый день будут посещать новый региональный центр. Вчера первым городом на маршруте сталь Екатеринбург.

В ходе нынешнего роуд-шоу его участники проведут три бизнес-завтрака, 50 мастер-классов и сотни деловых встреч с региональными турагентствами. Ожидается, что мероприятия посетят более 400 региональных турфирм.

Предложения участников роуд-шоу «Турбизнес» очень разнообразны.

Будут представлены программы туроператоров и отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Поволжье, на Урале, Кавказе, пляжный отдых в Краснодарском крае и Крыму, автобусные и железнодорожные туры. А также страховые продукты для путешественников, онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов, отелей, экскурсий по России.

В числе презентуемых на воркшопах зарубежных направлений - Венгрия, Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Китай, Таиланд, Вьетнам, Япония и другие страны.

/TOURBUS.RU