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08 апреля
Туроператоры: Заметного роста турпотока на курорт Шерегеш этой зимой не было
Эксперты объясняют это значительным повышением цен на размещение
Туроператоры не фиксируют роста турпотока на курорт Шерегеш в Кемеровской области этой зимой, по их мнению, это связано со значительным повышением цен на размещение, сообщает Российский союз туриндустрии.
“Этой зимой несколько факторов сыграли на снижение загрузки: стоимость авиаперелета в аэропорт Новокузнецка, и так самая высокая в регионе, вновь выросла, что отсекло часть туристов из центральной России. Также алтайский Манжерок составил Шерегешу достойную конкуренцию по инфраструктуре, сервису и ценам.
Турбизнес Шерегеша слишком оптимистично оценил ситуацию на рынке, в результате чего стоимость услуг неприятно удивила многих постоянных гостей", - рассказала директор туркомпании "Шория" Наталья Айларова.
Также, по словамг-жи Айларовой, негативным фактором стало введение аккредитации для работающих на курорте инструкторов под предлогом повышения безопасности на склонах.
Как мы сообщали ранее, наиболее востребованным направлением для зимнего отдыха в сезоне-2024/25 стал Сочи. Также в топ-8 курортов вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. Это следует из совместной аналитики Минэкономразвития и сервиса "Авито Путешествия"
На максимально долгий срок – в Архызе и Кировске – в среднем на три ночи.
В Сочи и Шерегеше среднее время проживания в номере составило двое суток, в Златоусте, Байкальске, Белокурихе и Дивногорске обычно снимали номер на сутки.
/TOURBUS.RU
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