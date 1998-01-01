Новости Туроператоры: Заметного роста турпотока на курорт Шерегеш этой зимой не было Эксперты объясняют это значительным повышением цен на размещение

Туроператоры не фиксируют роста турпотока на курорт Шерегеш в Кемеровской области этой зимой, по их мнению, это связано со значительным повышением цен на размещение, сообщает Российский союз туриндустрии. “Этой зимой несколько факторов сыграли на снижение загрузки: стоимость авиаперелета в аэропорт Новокузнецка, и так самая высокая в регионе, вновь выросла, что отсекло часть туристов из центральной России. Также алтайский Манжерок составил Шерегешу достойную конкуренцию по инфраструктуре, сервису и ценам. Турбизнес Шерегеша слишком оптимистично оценил ситуацию на рынке, в результате чего стоимость услуг неприятно удивила многих постоянных гостей", - рассказала директор туркомпании "Шория" Наталья Айларова.



Эксперт заметила, что “такое развитие ситуации было прогнозируемо, но в большинстве случаев не учтено отельерами при выстраивании ценовой политики, отношений с туроператорами, работой над повышением качества сервиса, системы лояльности по отношению к гостям курорта”. Также, по словамг-жи Айларовой, негативным фактором стало введение аккредитации для работающих на курорте инструкторов под предлогом повышения безопасности на склонах.



В пресс-службе туроператора Fun&Sun также считают, что турпоток вырос бы и этой зимой, если бы не значительный рост цен. "Стоимость размещения в некоторых объектах по сравнению с прошлым сезоном, выросла на 35-40%", - подчеркнули в компании.

Тем не менее, в этом году Шерегеш занимал у туроператора второе место по объемам продаж после Красной Поляны среди горнолыжных курортов России.



В пресс-службе туроператора Anex сообщили, что нынешний сезон в Шерегеше прошел довольно тихо: цены на отели заметно выросли и резкого увеличения бронирований не произошло.

"Влияет и еще один фактор: к сожалению, местные гостиницы сохраняют ориентированность на прямого клиента, это тормозит рост организованного турпотока", - добавили в компании.



Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в России. В зимнем сезоне 2023/2024 годов посетили около 2,5 млн человек, отмечает «Интерфакс». Как мы сообщали ранее, наиболее востребованным направлением для зимнего отдыха в сезоне-2024/25 стал Сочи. Также в топ-8 курортов вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. Это следует из совместной аналитики Минэкономразвития и сервиса "Авито Путешествия"

В Минэкономразвития также отметили, что чаще всего россияне останавливались в отелях Сочи, а наиболее длительные бронирования отмечались в Архызе и Кировске. По объему предложения на платформе в лидерах также Сочи, Архыз и Шерегеш.

Согласно исследованию, в среднем на популярных горнолыжных курортах россияне останавливались в отелях на две ночи. На максимально долгий срок – в Архызе и Кировске – в среднем на три ночи. В Сочи и Шерегеше среднее время проживания в номере составило двое суток, в Златоусте, Байкальске, Белокурихе и Дивногорске обычно снимали номер на сутки. /TOURBUS.RU

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