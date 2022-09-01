Эксперты: Современных санаториев не хватает, цены на них выросли на 20-30%

Последние несколько лет спрос на отдых в санаториях постоянно растет, и сейчас средняя глубина продаж путевок достигла 8-9 месяцев. Одна из причин – дефицит предложения. В целом по России санаториев немало, но современных качественных объектов не хватает, что позволяет им повышать цены.

На летний сезон 2025 года, по оценке экспертов, они выросли на 15-20%.

А в наиболее востребованных регионах, таких как Подмосковье или Калининградская область – на 25-30%, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Многие санатории по уровню бизнес-процессов, всего, что касается организации труда, сервиса и грамотного маркетинга застряли одной ногой в прошлом веке.

При этом гости по-прежнему могут получить пользу для здоровья, но мы прекрасно знаем, что в этом деле важно не только искусство врача, но и обстановка, атмосфера места, куда приезжает человек. От этого зависит чуть ли не половина успеха», – подчеркивает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по санаторно-курортной деятельности Дмитрий Богданов.

По его словам, продажи напрямую зависят от стоимости: в санаториях, где в этом году повысили цены, спрос держится на прошлогоднем уровне. Где цены удержали или повысили минимально, число заявок выросло на 10-15%.

«Значительно выросла и глубина продаж – в среднем до 9 месяцев, путевки разбирают очень активно. Спрос вырос не только со стороны частных лиц, но и корпоративных клиентов. Каждое серьезное ведомство старается отправить своих сотрудников на санаторно-курортное лечение. Спрос большой, значит и цены растут.

В среднем подорожание по югу России и по многим другим регионам составило 15-18%, в ряде случаев 20% и более», – добавил Богданов.

Этой весной путевка в санаторий может стоить от 5 тыс. рублей в сутки, включая проживание, трехразовое питание, консультации врача, лечебные процедуры. В санаториях класса люкс стоимость отдыха с лечением может достигает 50-60 тыс. рублей в сутки.

В компании «Мультитур» также не первый год фиксируют рост объема бронирований санаторно-курортного лечения, причем по всем популярным направлениям. По Кавминводам прирост в этом году составляет 25% к показателям аналогичного периода прошлого года, по Крыму – 25-30%. Спрос превышает предложение: номерной фонд ограничен, а новых санаториев появляется мало. Глубина продаж путевок, по данным компании, составляет 6-8 месяцев.

«Курорты Кавминвод предлагают самые высокие цены по стране на лечение. В Крыму – более доступные цены и возможность совместить санаторный отдых с экскурсиями. Краснодарский край показывает увеличение продаж путевок на 15%, причем растет число поездок на отдых в санатории семей с детьми, а также туристов в возрасте 35+.

Продажи санаториев Белоруссии подросли на 25%, и это самое бюджетное направление для лечения. Его дополнительные плюсы – транспортная доступность, шопинг, разнообразные экскурсионные маршруты», – пояснила директор по продукту Евгения Кизей.

По данным «Мультитура», стоимость санаторных путевок в среднем поднялась на 15-20%. Туры с лечением бронируются в среднем на 8-10 суток. Растет и количество бронирований без лечения продолжительностью 5 суток. Туристы уже на месте докупают необходимые процедуры.

«В Кавминводах и Белоруссии в приоритете санатории с бассейнами, особенно в межсезонье. В запросах на лето в Подмосковье, средней полосе, Белоруссии лидируют объекты, расположенные на берегу озера, водохранилища или реки, желательно с пляжами. Самые востребованные программы – общеоздоровительные, лечение сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания», – уточнила Кизей.

По словам коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, в 2025 году значительно вырос спрос на отдых в санаториях Урала и Сибири, что обусловлено, в частности, переориентацией корпоративных клиентов и индивидуальных туристов с черноморского побережья.

У «Алеана» наибольшим спросом пользуются программы классического санаторно-курортного лечения. Цены в среднем выросли на 10-15% относительно прошлого года, и есть тенденция к дальнейшему повышению.

/TOURBUS.RU