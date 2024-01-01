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07 апреля
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"Победа" возобновила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск/ «Внуково» предупреждает о возможных очередях на паспортный контроль/ "Аэрофлот" в летнем сезоне увеличивает частоту полетов в Калининград
"Победа" возобновила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск
Авиакомпания "Победа" в пятницу возобновила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, которые были приостановлены на осенне-зимний сезон.
Рейс был запланирован на 19:45, но в итоге, согласно сайту аэропорта "Внуково", задержан до 20:45.
«Внуково» предупреждает о возможных очередях на паспортный контроль
Модернизация пунктов паспортного контроля продлится в аэропорту "Внуково" до конца апреля, в связи с этим возможны временные неудобства для пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Аэрофлот" в летнем сезоне увеличивает частоту полетов в Калининград
Авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне 2025 года увеличивает частоту полетов в Калининград, сообщает пресс-служба перевозчика.
Кроме того, сообщает пресс-служба, на летний период вырастет частота полетов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август авиаперевозчик увеличит количество рейсов с нынешних 28 до 53 в неделю.
/TOURBUS.RU
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