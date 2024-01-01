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07 апреля
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"Победа" возобновила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск/ «Внуково» предупреждает о возможных очередях на паспортный контроль/ "Аэрофлот" в летнем сезоне увеличивает частоту полетов в Калининград


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"Победа" возобновила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск

Авиакомпания "Победа" в пятницу возобновила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, которые были приостановлены на осенне-зимний сезон.
Первый после перерыва рейс из Санкт-Петербурга был выполнен с загрузкой 100%, сообщили в пресс-службе компании. В дальнейшем полеты по этому направлению будут выполняться ежедневно.

"Победа" приостанавливала до апреля рейсы в Минск как из Петербурга, так и из Москвы. Ежедневные полеты из московского "Внуково" возобновились также в пятницу.

Рейс был запланирован на 19:45, но в итоге, согласно сайту аэропорта "Внуково", задержан до 20:45.
Зарубежная маршрутная сеть "Победы" в настоящее время включает рейсы в Армению, Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Киргизию.

 

«Внуково» предупреждает о возможных очередях на паспортный контроль

Модернизация пунктов паспортного контроля продлится в аэропорту "Внуково" до конца апреля, в связи с этим возможны временные неудобства для пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По 30 апреля в аэропорту "Внуково" ФГКУ "Росгранстрой" проводит опытную эксплуатацию программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы "Мир" (ПТК). В период проведения опытной эксплуатации возможно увеличение времени ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля", - говорится в сообщении.

"Внуково" рекомендует пассажирам, вылетающим международными рейсами, прибывать в аэропорт заблаговременно - за 3 часа до вылета.

 

"Аэрофлот" в летнем сезоне увеличивает частоту полетов в Калининград

Авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне 2025 года увеличивает частоту полетов в Калининград, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Суммарная частота рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в самый западный регион России будет достигать 172 в неделю. Это на 70% больше, чем в настоящее время", - говорится в сообщении.

Из Москвы количество собственных рейсов "Аэрофлота" вырастет с нынешних 63 до 91 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания "Россия" нарастит количество рейсов с 10 до 28 в неделю.
Отмечается, что в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей РФ и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов.
Большая часть рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы в Калининград будет выполняться на самолетах Boeing 737-900, которые рассчитаны на перевозку 215 пассажиров в моноклассной компоновке салона.

 

Кроме того, сообщает пресс-служба, на летний период вырастет частота полетов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август авиаперевозчик увеличит количество рейсов с нынешних 28 до 53 в неделю.

/TOURBUS.RU



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