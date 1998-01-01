Новости DNA: Российский зимний тупоток в Анталью за год заметно упал Среди причин эксперты называют расширение числа «теплых» направлений и рост цен в Турции

Турпоток из России в Анталью в межсезонье существенно сократился, в январе-марте он упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте – на 11%, сообщают портал DHA и «Интерфакс» со ссылкой на данные Управления культуры и туризма провинции. "В первом квартале 2025 года Анталью посетили 855,4 тыс. путешественников, из которых 694,2 тыс. – иностранцы, 161,2 тыс. – турки, проживающие за рубежом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в провинцию снизился на 20%", - пишет издание.



Согласно статистике, первое место по турпотоку в Анталью в январе-марте заняла Германия, откуда приехали 187,6 тыс. человек, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля немцев в общем иностранном турпотоке составила 27%.



Второе место заняла Россия, за три месяца Анталью посетили 137,2 тыс. российских туристов, это на 20% меньше, чем годом ранее. Доля граждан РФ в общем иностранном турпотоке составила 20%.



Третье место заняла Великобритания, откуда приехали 114 тыс. туристов (минус 8,5%). За ней следуют Польша – 37,5 тыс. (плюс 7%) и Иран – 18 тыс. (минус 40%).



По данным Управления по туризму, в марте 2025 года общий турпоток в Анталью составил 365,8 тыс., это на 27,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Лидером по числу туристический прибытий вновь стала Германия – 98 тыс., однако число путешественников снизилось на 46% по сравнению с мартом прошлого года. Второе место заняла Великобритания, откуда количество туристов снизилось на 15% до 58,5 тыс. С небольшим отставанием тройку замыкает Россия – 58,2 тыс. туристов, минус 11%.В Топ-5 также вошли Иран – 15,5 тыс. (минус 37%) и Польша – более 14 тыс. (минус 1%).



Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток из России в Анталью в марте падает второй год подряд.

"Первая причина заключается в том, что у российских туристов в межсезонье появилось достаточно много пляжных альтернатив с теплым морем по привлекательным ценам. Вторая причина касается самостоятельных туристов: многие из них в 22-24 годах ездили в Анталью на шопинг или даже по коммерческим делам, включая недвижимость. На фоне кратного роста цен в Турции на товары и услуги шопинг и приобретение недвижимости во многих случаях стали невыгодными", - резюмировали в ассоциации.

При этом опрошенные АТОР эксперты российского турбизнеса подчеркивают, что по результатам межсезонья не стоит делать прогнозы на летний сезон в Турции. Так, после отрицательной динамики зимнего сезона в прошлом году летние продажи туров показал в Анталье хороший прирост. В итоге турпоток из России на курорты Антальи в 2024 году составил 3 909 960 поездок, что на 12,9% больше, чем в 2023 году.

/TOURBUS.RU Инфографика: АТОР



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