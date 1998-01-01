|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
07 апреля
DNA: Российский зимний тупоток в Анталью за год заметно упал
Среди причин эксперты называют расширение числа «теплых» направлений и рост цен в Турции
Турпоток из России в Анталью в межсезонье существенно сократился, в январе-марте он упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте – на 11%, сообщают портал DHA и «Интерфакс» со ссылкой на данные Управления культуры и туризма провинции.
"В первом квартале 2025 года Анталью посетили 855,4 тыс. путешественников, из которых 694,2 тыс. – иностранцы, 161,2 тыс. – турки, проживающие за рубежом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в провинцию снизился на 20%", - пишет издание.
С небольшим отставанием тройку замыкает Россия – 58,2 тыс. туристов, минус 11%.В Топ-5 также вошли Иран – 15,5 тыс. (минус 37%) и Польша – более 14 тыс. (минус 1%).
На фоне кратного роста цен в Турции на товары и услуги шопинг и приобретение недвижимости во многих случаях стали невыгодными", - резюмировали в ассоциации.
При этом опрошенные АТОР эксперты российского турбизнеса подчеркивают, что по результатам межсезонья не стоит делать прогнозы на летний сезон в Турции.
Так, после отрицательной динамики зимнего сезона в прошлом году летние продажи туров показал в Анталье хороший прирост.
В итоге турпоток из России на курорты Антальи в 2024 году составил 3 909 960 поездок, что на 12,9% больше, чем в 2023 году.
Инфографика: АТОР
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72