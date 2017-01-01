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07 апреля
Максим Решетников: Туробъекты получат получат дополнительные льготные кредиты
Минэкономразвития отреагировало на рост интереса инвесторов к строительству объектов туризма
Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность расширения программы льготного кредитования на строительство туристических объектов из-за повышенного спроса на нее со стороны инвесторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума "Сила гор. Шерегеш", прошедшего в Кемеровской области в минувшую пятницу.
"В рамках нацпроекта по туризму мы субсидируем ставку за счет льготных программ кредитования. Сейчас у нас очередной этап конкурса. По новому отбору к нам поступило еще 11 заявок от семи регионов.
У нас много хороших заявок. И мы находимся в тупике, потому что лимит существенно меньше, чем те, что готовы проинвестировать. Интерес инвесторов превысил возможности программы и сейчас на уровне правительства прорабатываем возможность расширить лимит, чтобы поддержать как можно больше программ", - рассказал он.
Он добавил, что поддержку горнолыжные курорты получают и вне нацпроекта по туризму. Так, из 11 туристических особых экономических зон семь – это горнолыжные комплексы. В феврале режим ОЭЗ дали и Шерегешу.
Г-н Решетников также напомнил о существовании единой субсидии, которая позволяет развивать всесезонные активности на курортах и для этого привлекать бизнес, проводить фестивали, обустраивать экотропы, строить открытые бассейны, рестораны, спа, организовывать детский досуг.
Около трех млрд рублей субсидий получат восемь российских регионов в рамках федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", сообщил в свою очередь на заседании замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев .
"С 2025 года реализуется инструмент поддержки в рамках федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения", входящий в состав нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На 2025 год предусмотрены субсидии восьми субъектам РФ на общий объем около 3 млрд рублей, в том числе и Кемеровской области", - сказал он.
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