Максим Решетников: Туробъекты получат получат дополнительные льготные кредиты

Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность расширения программы льготного кредитования на строительство туристических объектов из-за повышенного спроса на нее со стороны инвесторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума "Сила гор. Шерегеш", прошедшего в Кемеровской области в минувшую пятницу.

"В рамках нацпроекта по туризму мы субсидируем ставку за счет льготных программ кредитования. Сейчас у нас очередной этап конкурса. По новому отбору к нам поступило еще 11 заявок от семи регионов.

У нас много хороших заявок. И мы находимся в тупике, потому что лимит существенно меньше, чем те, что готовы проинвестировать. Интерес инвесторов превысил возможности программы и сейчас на уровне правительства прорабатываем возможность расширить лимит, чтобы поддержать как можно больше программ", - рассказал он.



Как отметил Решетников, в прошлом году поддержку получили 9 горнолыжных комплексов, не считая гостиниц на горнолыжных курортах.

"Бизнес взял обязательства проинвестировать в создание и развитие инфраструктуры 32 млрд, обеспечить 4,7 млн посещений в год. Я еще раз подчеркну, это только подъемники", - пояснил министр.





Он добавил, что поддержку горнолыжные курорты получают и вне нацпроекта по туризму. Так, из 11 туристических особых экономических зон семь – это горнолыжные комплексы. В феврале режим ОЭЗ дали и Шерегешу.

Г-н Решетников также напомнил о существовании единой субсидии, которая позволяет развивать всесезонные активности на курортах и для этого привлекать бизнес, проводить фестивали, обустраивать экотропы, строить открытые бассейны, рестораны, спа, организовывать детский досуг.

Около трех млрд рублей субсидий получат восемь российских регионов в рамках федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", сообщил в свою очередь на заседании замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев .

"С 2025 года реализуется инструмент поддержки в рамках федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения", входящий в состав нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На 2025 год предусмотрены субсидии восьми субъектам РФ на общий объем около 3 млрд рублей, в том числе и Кемеровской области", - сказал он.



Как отметил г-н Гордеев, в период с 2022-2024 годы в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" девять регионов получили субсидии на сумму порядка 18 млрд рублей для реализации 27 мероприятий и объектов.

"За счет этого была завершена реализация семи мероприятий по созданию обеспечивающей инфраструктуры и туристических проектов, введено пять объектов по капитальному строительству и реализовано два мероприятия по технологическому присоединению к инженерным сетям", - заключил он.

/TOURBUS.RU

