В Суздале открылся... диджитал-коллайдер

В древнем городе активно развивают современное искусство и новые музейные технологии

В Суздале, в купеческом доме начала ХХ века на ул. Гастева, которое в 2024 году было преобразовано в музейное пространство «Музей цифрового искусства», появилось новое место притяжения туристов, - сообщает наш специальный корреспондент.

Здесь открылся «цифровой колодец» - необычная инсталляция – Суздальский диджитал-коллайдер. Техническое решение - пятиметровый экран-колодец с зеркальным полом и потолком, на котором показывают видеоинсталляции из тысячи мониторов, разрабатывалось специально для Суздаля.

Авторы проекта уверены, что новая локация привлечёт в город большое количество новых гостей. «Суздаль удивительно красивое место, все здесь имеет какой-то особый вкус и даже мистичность, - говорит куратор новой площадки Андрей Бартенев. - Оно остается таким не случайно — в Суздале очень строгие регламенты, и нам надо было эти регламенты при открытии новой площадки соблюдать.

Нашей целью было совместить современное искусство и дизайн с традиционным укладом региона, чтобы стать более привлекательным для современных, и особенно, молодых туристов.

К тому же, буквально в двух шагах рядом с нашим музеем расположен Александровский монастырь XVII века. Такое соседство помогло нам сформировать образ здания музея, и я надеюсь, мы смогли отразить этот срез времени. Нам хотелось создать такой модуль музея, где зритель как - бы попадет в некую капсулу и начнет путешествовать.

Наше творческое сообщество МИРА проектирует еще несколько музейных площадок в городе, так, для любителей старины на ул. Слободская, 45 открылся музей "Ларец".

Это жилая изба XIX века, превращенная в 2022 году в экспериментальную выставочную платформу. Мы надеемся, что в будущем мы станем частью богатого туристического музейного маршрута по Суздалю».

Г-н Бартенев также добавил, что выставка станет предтечей дальнейших открытий в области культуры и развитию туристической инфрасткруры в старинном Суздале. Так, «в ближайших планах - Музей Гастева, известного отечественного авангардиста и футуролога, который родился и жил в Суздале. Мы хотим сделать совершенно новый по типу музей: одновременно и биографический, и исторический, и художественный, и интерактивный.

Также, совсем недавно в самом центре Суздаля открылся центр культуры «Мира», который уже успел стать популярным туристическим местом».

Добавим, что в 2024 году город Суздаль вышел в топ самых популярных малых туристических городов России. Туристический поток в город - юбиляр вырос на 53%. Только в День города Суздаля, который отмечали с 9-11 августа, город-музей посетили 36 тысяч туристов.

При этом основную часть приезжих составляют жители Москвы. В 2024 году они посещали Суздаль на 48% чаще, чем в предыдущем году.

/TOURBUS.RU