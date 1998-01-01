Власти Таиланда меняют правила въезда в страну

Для въезда в Таиланд с 1 мая туристам нужно будет заполнить миграционную онлайн-форму TDAC

Иностранным туристам для въезда в Таиланд с 1 мая потребуется заполнить миграционную онлайн-форму TDAC (Thailand Digital Arrival Card), сообщает туристическое управление Таиланда (ТАТ).

"Начиная с 1 мая 2025 года, все иностранные граждане, прибывающие в Таиланд по воздуху, суше или морю, должны заполнить цифровую карту прибытия Таиланда (TDAC) онлайн до приезда. Новая цифровая система делает иммиграционный процесс проще и безопаснее, заполнение бумажной формы будет недоступно", - говорится в сообщении.



Как отметили в ТАТ, заявку нужно оформить в течение трех дней до прибытия в Таиланд на сайте https://tdac.immigration.go.th. Сайт работает на пяти языках – английском, русском, китайском, японском и корейском.





В анкете необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель поездки, профессию, город проживания, где вы будете проживать (отель, гостевой дом, дом друзей и пр.), телефон и др.

Если иностранный гражданин остается в Таиланде на более чем 90 дней, он должен как можно скорее уведомить в письменном виде сотрудника ближайшего отделения иммиграционной службы о своем месте пребывания. Делать это требуется каждые 90 дней.

Туроператоры говорят, что необходимость заполнять такие карточки не вызывает у туристов сложностей.

«Миграционная карточка в Таиланд бесплатная и несложная в заполнении. Дискомфорта быть не должно. Если бы она была платная и оплатить ее можно было бы только картами международных платежных систем, тогда был бы другой разговор. А так это обычная практика и нам нужно просто проинформировать туристов», – сказал руководитель направления Юго-Восточной Азии в Let's Fly Дмитрий Лапшин, кторого цитирует АТОР.

Заполняют такие карточки, как правило туристы самостоятельно, но если потребуется помощь, то всегда можно обратиться к своему турагенту.

«Миграционные карточки заполняют сами туристы. Это касается и Малайзии, и Мальдив и ряда других стран. Но в случае, если туристы по каким-то причинам не могут сами заполнить бланк, они всегда могут обратиться к своему турагенту. Если и он не поможет, то помогут туроператоры. Но это редчайшие случаи. Как показывает практика других стран, туристы легко справляются с такими задачами и не испытают по этому поводу дискомфорта», – рассказала Оксана Северина, руководитель таиландского отдела компании ПАКС.

Электронная миграционная карта на данный момент – единственное официально подтвержденное нововведение.

Что касается возвращения срока безвиза с нынешних 60 дней до ранее действующих 30 дней, то пока окончательных и официальных решений опубликовано не было, - добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU