Туроператоры: Гибель батискафа «Синдбад» лишь незначительно снизила интерес россиян к отдыху в Египте

За неделю после трагедии снижение спроса составило не более 3-5%

Cпустя неделю после гибели шести российских туристов в аварии батискафа «Синдбад» у побережья Хургады туроператоры оценили ситуацию с продажами туров на направлении. По оценке экспертов, снижение не превысило 3-5% и в целом подобные события обычно имеют краткосрочное влияние на спрос.

При этом крупные туроператоры пока не возобновили продажу морских экскурсий, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как отметил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян, негативные новости по любому направлению подталкивают к пересмотру планов тех туристов, которые еще не уверены в покупке тура.

«За неделю после трагедии снижение спроса составило не более 3-5%. По моему опыту, такого рода локальные события, особенно узконаправленной специфики, как происшествия с батискафом, автобусами, катерами, практически не влияют на выбор туристов, потому что они не ассоциируют себя с ними.

Как правило, даже в краткосрочной перспективе значительного влияния это не оказывает, через 2-3 дня все нормализуется. К сожалению, такие происшествия случаются по всему миру», – сказал эксперт.

Президент группы компаний «Спектрум» Евгения Конколь согласна, что трагедия с батискафом значительного воздействия на спрос по направлению иметь не будет.

«Ситуация не повлияла на востребованность Египта в целом, пляжный отдых и экскурсии бронируют по-прежнему активно», – уточнила она.

Спрос на Египет остается стабильным и в компании Anex – страна входит в топ-3 по объемам продаж.

«На морские экскурсии всегда был хороший спрос как в Хургаде, так и в Шарм-эль-Шейхе, но после инцидента с батискафом мы приостановили их продажу.

Принимающая компания постоянно проводит контроль качества предоставляемых услуг, это касается не только Египта, но и других наших направлений. Надеемся, что интерес к подобным экскурсиям восстановится», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью туроператоров Виктория Худаева.

Генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов также считает, что глобально эта трагедия на продажах Египта не скажется, разве что временно затормозится спрос на водные экскурсии.

«Мы все услуги и экскурсии организуем только через наших партнеров, принимающую компанию. Все туристы на их автобусах, как минимум, должны быть застрахованы, за этим следят, никто не будет рисковать репутацией. Поэтому настоятельно рекомендую покупать экскурсии у принимающих компаний, работающих с российскими туристами, так будет надежнее.

И надо понимать, что в каждой стране есть свои особенности: в том же Египте уровень контроля качества все-таки еще отстает от европейского или стран Персидского залива, хотя с каждым годом улучшается», – подчеркнул Арутюнов.

Напомним, что 27 марта у побережья Хургады должна была состояться экскурсия на батискафе «Синдбад» для 45 российских туристов. В момент посадки на борт судна, когда часть пассажиров уже находились внутри, в салон начала заливаться вода.

Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей. Пострадали 9 человек, один ребенок до сих пор находится в реанимации.

/TOURBUS.RU





