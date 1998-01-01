Власти КНР упростят посещение Тибета россиянами

Речь идет об упрощении получения подтверждающего письма для въезда в Тибет, сокращении сроков рассмотрения, а также продвижении онлайн-услуг

Власти Тибетского автономного района КНР намерены упростить процедуры для въезда иностранных туристов, в том числе из России, заявили РИА «Новости» в местном департаменте культуры и туризма.

Сейчас иностранные туристы могут въехать на территорию района только в составе организованных туристических групп.

Помимо китайской визы, им необходимо также получить специальное разрешение на посещение Тибета.

В дальнейшем департамент намерен принять больше мер по упрощению процедур для иностранных туристов, в том числе, из России. Речь идет об упрощении получения подтверждающего письма для въезда в Тибет, сокращению сроков рассмотрения, а также по продвижению онлайн-рассмотрения и утверждения.

В ведомстве также отметили, что в последние годы власти автономного района пригласили ряд международных туроператоров для визита в Тибет с ознакомительными турами.

В прошлом году в рамках запуска зимнего туризма были приглашены четыре российских туроператора для ознакомления с туристическими маршрутами. В этом году планируется пригласить сто международных представителей туристической отрасли.

Число российских туристов, посещающих Тибет, кратно растет в последние годы. В 2024 году автономный район Китая посетили почти 2 тысячи туристов из России.

В 2019 году была 41 группа, 112 человек; в 2020 из-за пандемии - только восемь групп, 14 человек; в 2023 - 633 человека; в 2024 - 1982 человека, - сообщает информагентство.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в начале января в Тибетском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, которое унесло жизни 95 человек,.

Толчок произошел 7 января в 9:05 по местному времени (4:05 мск). Эпицентр землетрясения зафиксирован в узде Тингри, он залегал на глубине 10 км.

Власти Китая тогда направили на ликвидацию последствий больше 3,4 тыс. спасателей и 340 медиков.

/TOURBUS.RU