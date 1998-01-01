Один российский ребенок остается в реанимации после катастрофы батискафа «Синдбад»

Как мы сообщали на прошлой неделе, утром 27 марта в километре от побережья Хургады затонул прогулочный батискаф Sindbad. На его борту находилось 45 российских туристов и пять членов экипажа – египтяне.

Точная причина, по которой затонуло судно, на данный момент неизвестна. По одной из версий, подводное судно столкнулось с рифом, что привело к его разгерметизации.

По другой версии, в момент, когда туристы начали спускаться в судно через люки, батискаф отсоединился от плавучей платформы, к которой был пришвартован, и опустился в воду с открытыми люками, куда быстро набралась вода, - сообщает «Интерфакс».





Сейчас один ребенок из России остается в реанимации после крушения батискафа в Хургаде, остальные пострадавшие выписаны из больницы на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе страховой компании "ВСК".

"Всего обратившихся за медицинской помощью, застрахованных у нас, 23 человека: 1 был осмотрен врачами на месте и отпущен, 17 госпитализированы, из них 16 человек к 30 марта выписаны.

Один ребенок остается в реанимации", - рассказали в СК.



Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли шесть россиян, в том числе двое детей 3 и 12 лет. Пятеро из путешественников были застрахованы в "ВСК", одна туристка из Москвы приобрела полис в страховой компании "Согласие". По словам страховщиков, сейчас готовится репатриация тел в РФ.

"Мы уже приступили к организации, ведется оформление необходимой документации. Средний срок – 5 рабочих дней. Планируем в течение этой недели всех вернуть на родину", - уточнили в "ВСК".



«Долгосрочного влияния на спрос в целом на египетском направлении это событие не окажет. Вот появление акул всегда сказывается, хотя и на короткое время. А вообще, по всему миру и автобусы переворачиваются, и вертолеты падают, и яхты тонут, и не только за рубежом, но и в России", - отмечает генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует пресс-служба РСТ.



По мнению эксперта, российские туроператоры и турагентства пока должны воздержаться от продаж экскурсий на батискафы в Египте – до опубликования результатов расследования трагедии.

"Эти батискафы мегапопулярны у туристов, мы их 30 лет продаем. Не каждый может и любит нырять, а для маленьких детей и пожилых туристов это единственная возможность увидеть красоту подводного мира", - пояснил он.

/TOURBUS.RU

