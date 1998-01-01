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02 апреля
Один российский ребенок остается в реанимации после катастрофы батискафа «Синдбад»
По мнению экспертов, долгосрочного влияния на спрос на египетском направлении катастрофа не окажет
Как мы сообщали на прошлой неделе, утром 27 марта в километре от побережья Хургады затонул прогулочный батискаф Sindbad. На его борту находилось 45 российских туристов и пять членов экипажа – египтяне.
По другой версии, в момент, когда туристы начали спускаться в судно через люки, батискаф отсоединился от плавучей платформы, к которой был пришвартован, и опустился в воду с открытыми люками, куда быстро набралась вода, - сообщает «Интерфакс».
Сейчас один ребенок из России остается в реанимации после крушения батискафа в Хургаде, остальные пострадавшие выписаны из больницы на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе страховой компании "ВСК".
Один ребенок остается в реанимации", - рассказали в СК.
По мнению эксперта, российские туроператоры и турагентства пока должны воздержаться от продаж экскурсий на батискафы в Египте – до опубликования результатов расследования трагедии.
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