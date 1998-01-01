Туроператоры: Российские туристы возвращаются на пляжи Южной Европы

С большим отрывом лидирует летняя Италия, на втором месте Греция, далее Испания и Португалия

С приближением лета туроператоры отмечают рост продаж туров на морские курорты юга Европы. С большим отрывом лидирует Италия, на втором месте Греция, далее Испания и Португалия. Наиболее востребован люксовый сегмент, рост спроса на него в этом году отметили все эксперты.

Кроме того, в дополнение к пляжному отдыху туристы чаще стали запрашивать экскурсионные программы, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

В компании Youtravel.me рост спроса на южные курорты Европы составил около 30% год к году, что в значительной степени обусловленного укреплением курса рубля.

«Рост наблюдается исключительно в премиальном сегменте, тогда как спрос на отели среднего и экономичного уровня практически отсутствует. Также видим перераспределение бронирований в пользу комбинированных программ, а вот пляжный отдых в чистом виде утратил былую популярность, уступив место более содержательным форматам путешествий.

Ключевым фактором выбора теперь выступает не только цена, но и гарантированное качество сервиса и насыщенность программ», – уточнила руководитель PR-направления Наталья Чайкина.

По ее словам, в сегменте авторского туризма наибольшим спросом пользуются экскурсионные программы, особенно в Италии, винные туры в Тоскану, Португалию, туры в живописные локации.

Среди стран-лидеров по объемам продаж на предстоящее лето она назвала Грецию и Италию. Спрашивают также Испанию и Португалию, но спрос по ним тормозится сложностями с оформлением виз.

При этом продолжительность туров, по ее словам, сократилась по сравнению с допандемийным периодом до 7-10 дней вместо прежних 14.

«Мы считаем, что популярность гастрономических и винных туров в сегменте премиум будет расти и дальше. И в целом спрос на европейские страны будет увеличиваться с улучшением авиасообщения», – сказала Наталья Чайкина.

Италия занимает первое место по спросу среди европейских стран и в компании «Интурист» – продажи туров на направлении стабильно растут.

«Наши туристы стали чаще и дольше ездить по Италии, больше городов охватывать за одну поездку. Активнее спрашивают комбинированные туры.

А отношение к россиянам в стране неизменно остается радушным, там ждут российских туристов», – подчеркнула директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

Эксперт добавила, что отказов туристам в итальянских визах в практике «Интуриста» не было. В последние дни запись идет более плотная и ближайшая самостоятельная – на конец апреля.

Как отметила директор департамента продвижения и рекламы BSI Group Иветта Вердиян, чаще всего туристы приобретают экскурсионные туры по Европе. Популярен и пляжный отдых на побережье между Римом и Неаполем в провинции Лацио – Ривьера ди Улиссе.

«Сейчас спрос на летний отдых значительно выше прошлогоднего, как и в целом на туры в Европу. В летний сезон россияне, как правило, отправляются в европейские страны семьями.

В Италии туристы часто комбинируют экскурсионный тур с отдыхом на море, на который отводится несколько дней. Стоимость размещения стартует от 55 тыс. рублей в неделю за трехкомнатные апартаменты рядом с морем», – пояснила Вердиян.

По ее словам, срок оформления итальянской визы сейчас превышает 25 дней.

В компании PAC Group Италия – также самое популярное направление. По оценке директора по рекламе Надежды Найдис, спрос по отношению к прошлому году вырос примерно на 70%.

«Средний чек поездки в Италию – €1,3-1,4 тысячи за 7 ночей на двоих без перелета. Также активно бронируют Грецию и Испанию, меньше – Португалию, куда чаще берут экскурсионные и сити-туры. Хорошим спросом пользуются комбинированные программы – экскурсии плюс побережье.

В целом пляжный отдых в Европе уже активно запрашивают и бронируют, чтоб успеть с визой и приобрести билеты по лучшим ценам», – заметила она.

/TOURBUS.RU