Новости У «Электронной путевки» - новые проблемы Оператор системы "Электронная путевка" заявил, что прекращает ее техническую поддержку

Оператор системы "Электронная путевка", куда туроператоры передают сведения о проданных турах, приостановил техническую поддержку системы. "С 1 января 2025 года до настоящего времени министерством экономического развития не инициирован государственный контракт на сопровождение ГИС ЭП, в связи с чем АО "НТТ" с 1 апреля приостанавливает оказание консультационной и технической поддержки пользователей, а также взаимодействие с инфраструктурной площадкой", - говорится в сообщении в телеграм-канале системы.

Подрядчик также отметил, что все вопросы, связанные с эксплуатацией электронной путевки, включая доступ к данным, поддержку пользователей и решение технических проблем, следует направлять в Минэкономразвития России "как оператору системы, ответственному за функционирование ГИС ЭП".



В свою очередь, в Минэкономразвития вчера сообщили, что в ближайшие дни с внесением данных в систему "Электронная путевка" возможны сложности.

Минэкономразвития выпустило официальный комментарий по ситуации, адресованный туроператорам. «К сожалению, с внесением данных в систему «Электронная путёвка» в ближайшие дни возможны сложности. Это никак не повлияет на работу самих туроператоров, тем более на организацию туристических поездок. Специалисты Минэкономразвития РФ находятся на связи с технической службой подрядчика системы. Если будут какие -то сложности с внесением данных, наши специалисты напрямую будут помогать решать эти вопросы», – пояснили в ведомстве. Если туроператорам будет нужна помощь с внесением данных, туроператор может:

написать в Минэкономразвития на электронную почту efrt@economy.gov.ru

позвонить по телефону 8 (495) 870-29-21, доб. 13565.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, решение оператора об приостановке сотрудничества стало неожиданностью, официального уведомления туроператоры не получали.

"Поддержка необходима. Ждем от Минэкономразвития организации этой поддержки в том или ином виде", - сказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Некоторые из туроператоров предполагают, что у туристов с 1 апреля не будет возможности проверить свой тур в системе "Электронная путевка", однако это не скажется на выполнении обязательств по проданным турам.

Один из экспертов отрасли, которого цитирует АТОР, предположил, что дальнейшая деятельность по обеспечению работоспособности «Электронной путевки» может быть передана непосредственно «Ростеху» – владельцу 90% АО «НТТ». «НТТ заявила, что больше не занимается технической поддержкой системы «Электронная путевка», так как Минэкономразвития не продлило с ней контракт. Регулятор подтвердил это, сообщив, что специалисты ведомства находятся на связи с технической службой подрядчика, а также с туроператорами. Таким образом, сейчас эту государственную информационную систему поддерживает не бывший провайдер, а сам регулятор, сообщивший о возможных технических сбоях, и нет точных прогнозов по решению ситуации», – отмечает вице-президент РСТ, руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. По его словам, отрасль вправе ожидать от Минэкономразвития развернутых разъяснений и рекомендаций по дальнейшей работе. «На отладку системы ушло несколько лет, подключение к ней потребовало от туристических компаний серьезных усилий и финансовых затрат. Передавать данные о реализованных турах – обязанность туроператоров по закону. Сейчас они это делать не могут и получается, что нарушают закон не по своей вине. Тем не менее за нарушения в передаче данных туроператоры рискуют быть исключенными из реестра.

Кроме того, до 15 апреля 2025 года компании по выездному туризму должны предоставить в «Турпомощь» сведения об общей цене турпродукта за первый квартал 2025 года. Сейчас есть проблемы с передачей данных, компании могут не успеть или их данные по годовому отчету будут отражены некорректно», – сказал вице-президент РСТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ - В НАШЕМ ВЫПУСКЕ В ПЯТНИЦУ /TOURBUS.RU

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