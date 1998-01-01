|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
02 апреля
У «Электронной путевки» - новые проблемы
Оператор системы "Электронная путевка" заявил, что прекращает ее техническую поддержку
Оператор системы "Электронная путевка", куда туроператоры передают сведения о проданных турах, приостановил техническую поддержку системы.
"С 1 января 2025 года до настоящего времени министерством экономического развития не инициирован государственный контракт на сопровождение ГИС ЭП, в связи с чем АО "НТТ" с 1 апреля приостанавливает оказание консультационной и технической поддержки пользователей, а также взаимодействие с инфраструктурной площадкой", - говорится в сообщении в телеграм-канале системы.
«К сожалению, с внесением данных в систему «Электронная путёвка» в ближайшие дни возможны сложности. Это никак не повлияет на работу самих туроператоров, тем более на организацию туристических поездок. Специалисты Минэкономразвития РФ находятся на связи с технической службой подрядчика системы. Если будут какие -то сложности с внесением данных, наши специалисты напрямую будут помогать решать эти вопросы», – пояснили в ведомстве.
Если туроператорам будет нужна помощь с внесением данных, туроператор может:
«НТТ заявила, что больше не занимается технической поддержкой системы «Электронная путевка», так как Минэкономразвития не продлило с ней контракт. Регулятор подтвердил это, сообщив, что специалисты ведомства находятся на связи с технической службой подрядчика, а также с туроператорами.
Таким образом, сейчас эту государственную информационную систему поддерживает не бывший провайдер, а сам регулятор, сообщивший о возможных технических сбоях, и нет точных прогнозов по решению ситуации», – отмечает вице-президент РСТ, руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
По его словам, отрасль вправе ожидать от Минэкономразвития развернутых разъяснений и рекомендаций по дальнейшей работе.
«На отладку системы ушло несколько лет, подключение к ней потребовало от туристических компаний серьезных усилий и финансовых затрат. Передавать данные о реализованных турах – обязанность туроператоров по закону.
Сейчас они это делать не могут и получается, что нарушают закон не по своей вине. Тем не менее за нарушения в передаче данных туроператоры рискуют быть исключенными из реестра.
Кроме того, до 15 апреля 2025 года компании по выездному туризму должны предоставить в «Турпомощь» сведения об общей цене турпродукта за первый квартал 2025 года. Сейчас есть проблемы с передачей данных, компании могут не успеть или их данные по годовому отчету будут отражены некорректно», – сказал вице-президент РСТ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ - В НАШЕМ ВЫПУСКЕ В ПЯТНИЦУ
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72