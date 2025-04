Новости «АРТ-Тур» вновь назвал самых спортивных и самых поющих профессионалов туризма 25-й Международный Боулинг-ТУРнир и 9-й турнир по караоке для сотрудников турбизнеса прошел в столице

30 марта в боулинг-клубе «Самокат» по традиции состоялся 25-ый ежегодный Международный Боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса, неизменно организуемый туроператором «АРТ-ТУР», а в находящемся этажом выше в одном из лучших караоке-клубов Москвы – в клубе «Джем», проходил уже в девятый раз отраслевой турнир по караоке. Турниры привлекли такое большое внимание, что в силу физического ограничения вместимости клубов, принимавших турниры, даже пришлось отказывать, не успевшим вовремя зарегистрироваться, коллегам. В итоге, мероприятие посетило более 400 гостей из Москвы, региональных центров России, представители крупных туристических сетей, отельных цепочек, а также иностранные гости из ОАЭ и Маврикия. В турнире по боулингу в этом году приняли участие рекордное количество представителей турбизнеса: в этот день соревновались 189 игроков, 149 из них сражались во взрослом турнире, а в детском мини-турнире приняло участие 40 детей. Несколько десятков исполнителей приняли участие и в турнире по караоке. Песенный турнир уже не в первый год судил Александр Пенкин – профессиональный музыкант, поэт-песенник, член жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» и автор хитов многих российских звёзд. По его итогам победителем стала Подымова Юлия (ИП Комарова), которая получила в подарок поездку на 2 ночи в Дубай в отель RAFFLES THE PALM DUBAI и на 3 ночи в Турцию в отель NG PHASELIS BAY. Второе место и поездка на 3 ночи в отель ALI BEY HOTELS AND RESORTS (Турция), а также PARK HYATT MALDIVES (Мальдивы) на 2н. у Сомовой Софии («ВТА Смарт»). Третье место у Ксении и Валерии Чуйкиных («Хочу к мору»), они получил ваучеры на 3 ночи в отель ALI BEY HOTELS AND RESORTS (Турция) и 2 ночи в ST. REGIS ABU DHABI (ОАЭ). Приз зрительских симпатий и 3 ночи в отеле FAIRMONT FUJAIRAH (ОАЭ) у Татьяны Кузнецовой (ИП Татаринова). Также участники караоке-турнира получили подарочные сертификаты от караоке-клуба «Джем». Спонсором детского мини-турнира по боулингу в этом году выступила сеть отелей SUN SIYAM RESORT MALDIVES. Все детишки получили от них памятные наборы для создания собственного острова и шоколадные раскраски. Мини-турнир прошел при поддержке отелей ATLANTIS THE PALM, Dubai, AJMAN HOTEL BY BLAZON (ОАЭ) и HOLIDAY INN KANDOOMA, Maldives. Роскошные призы от спонсоров получили 3 победителя турнира: бронзовая медаль у Сомовой Милании («ВТА Смарт») серебро завоевал Достовалов Кирилл («ЯрОблТур»), а золото – Минашкина Мария («Гармония»). В этом году в финал взрослого турнира было нелегко пробиться – только 24 лучших игрока по итогам квалификации (из 149!) сразились в финале. Все финалисты получили подарочные сертификаты от клуба «Самокат». Те, кто занял места с 9 по 24 по итогам финального тура, получили также памятные подарки от «АРТ-ТУР». Участники, занявшие места с 4-го по 8-е: Байдык Юрий (ЕТК), Панарин Андрей и Плешаков Сергей («АРТ-ТУР»), Востриков Валерий (Тур Теннис) и Голенков Леонид (ЕРЦ) получили ваучеры на проживание в WA ALE (Мьянма), THE RITZ-CARLTON RAS-AL-KHAIMAH, AL WADI DESERT (ОАЭ), MOVENPICK RESORT AL MARJAN ISLAND RAS-AL-KHAIMAH (ОАЭ) + экскурсия на зиплайне от офиса по туризму Рас-эль-Хаймы, SEASIDE FINOLHU (Мальдивы), FUSHIFARU (Мальдивы), JA MANAFARU (Мальдивы), JA LAKE VIEW HOTEL (ОАЭ), JUMEIRAH EMIRATES TOWERS (ОАЭ), JUMEIRAH ZABEEL SARAY (ОАЭ). Лучший женский результат в одной игре показала Ольга Кузьмина («АРТ-ТУР») (168 кегель), а лучший мужской – Константин Ермолаев («Аэротикетс») (219 кегель). Они получили в подарок ваучеры в Катар, Оман, Тайланд и ОАЭ в отели THE ST.REGIS DOHA (2н), THE ST.REGIS OMAN (3н), EMIRATES PALACE (2н) и FOUR SEASONS RESORTS THAILAND (3н). Спонсорами бронзового призёра в этом году стали отели REETHI BEACH RESORT, Maldives и JUMEIRAH SAADIYAT ISLAND, UAE. Призы достались Ермолаеву Константину («Аэротикетс»). Второе место и путешествие в ОАЭ JUMEIRAH MINA AL SALAM (3н) и на Мальдивы в отель AVANI+ FARES, Maldives (3н) у Дмитрия Арутюнова («АРТ-ТУР»). Победу в турнире в честной и бескомпромиссной борьбе одержал Игорь Кадкин («Гардарика»). Он получил в подарок ваучеры на проживание в отелях JUMEIRAH BURJ AL ARAB (ОАЭ), ANANTARA DHIGU RESORT, Maldives (Мальдивы). В дополнение – 2 авиабилета Москва – Манама - Москва от а/к GULF AIR. По итогам турнира был определен и приз за командный результат. Его составили ваучеры от отелей RIXOS HOTELS UAE, HAWAR RESORT BY MANTIS, HILTON SALWA BEACH RESORT & VILLAS (Катар), ALILA HINU BAY (Оман), а также ALILA JABAL AKHDAR (Оман), BANANA ISLAND RESORT BY ANANTARA (Катар), AJMAN SARAY (ОАЭ), W DUBAI THE PALM (ОАЭ), TAJ EXOTICA RESORT AND SPA THE PALM DUBAI (ОАЭ), DUSIT THANI MALDIVES, ERTH (ОАЭ), KANDIMA MALDIVES, MANDARIN ORIENTAL MUSCAT (Оман), AVANI+ PALM VIEW DUBAI (ОАЭ) и SAADIYAT ROTANA RESORT AND VILLAS (ОАЭ). Лучший результат показала команда «АРТ-ТУР», сразу 5 представителей которой вышли в финал 24-х! Гости не спешили расходиться и после завершения мероприятия, обмениваясь впечатлениями от игры, фотографировались с призерами и организаторами, благодарили всех, кто уже в двадцать пятый раз организует этот турнир. От лица организаторов желаем всем удачных сезонов, крепкого здоровья, музыкального настроения и спортивных побед! Туроператор «АРТ-ТУР» также сердечно благодарит за поддержку наших партнеров озвученных выше, а также отели BEACHCOMBER RESORTS (Маврикий) и ADDRESS CREEK HARBOUR (ОАЭ). До новых встреч на наших боулинг и караоке-ТУРнирах!

