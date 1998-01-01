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Юбилейный BBT Forum соберет лидеров делового туризма

BBT Forum 2025 пройдет в столичном Radisson Blu Olympiyskiy 7 апреля

Юбилейный, уже пятый по счету, BBT Forum 2025 соберëт лидеров индустрии делового туризма в отеле Radisson Blu Olympiyskiy 7 апреля. Во время сессий и круглых столов эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли, определят векторы развития индустрии бизнес-тревел и MICЕ.

«Профессионалы в области тревел-закупок еще до открытия регистрации начали присылать нам заявки на участие, а это значит, что многие ждут встречи! Ждем ее и мы. Уверены, что снова сможем всех удивить. Следите за публикациями на BBT.news, будем постепенно раскрывать детали будущего мероприятия», — отметила Надежда Дьяченко, директор по развитию издания.

Программа мероприятия рассчитана на целый день и будет включать деловую часть с 10:00 до 18:00, партнерскую экспозону в течение всего дня и завершающий коктейль-прием.

«BBT Forum – это площадка, на которой все участники бизнес-тревел-сообщества — и поставщики, и клиенты — могут встречаться, обмениваться идеями, обсуждать проблемы и пути их решения, — обращает внимание Вадим Зеленский, руководитель оргкомитета Форума. Каждый раз, составляя деловую программу, мы стараемся услышать отрасль, озвучить важные идеи и темы. Поэтому у нас на площадке всегда самые острые и болевые дискуссии, которые отзываются у всех участников индустрии».

На форуме BBT делегаты также отмечают особенную атмосферу, располагающую налаживанию деловых контактов и нетворкингу.

В прошлом году на мероприятии присутствовало рекордное число гостей — свыше 500 профессионалов отрасли, среди которых были представители TMC и DMC, отелей, технологических сервисов, корпоративные покупателей услуг бизнес-туризма, организаторы мероприятий.

Генеральный партнер: Группа Мантера.

Площадка-партнер: Radisson Blu Olympiyskiy 5*.

Организационный партнер: Katana Event.

Партнер по регистрации: Ruvents.

Стратегические партнеры: Corteos, «Островок», S7, «Агентство Авиа Центр», ZCTS.

Партнеры: «Миллениум — командировочные решения», i’way, «ЗИЛАНТ — Бизнес Путешествия», Satguru, Демлинк, FCM Travel Solutions, Smartway, ATH group of companies, кейтеринговая компания «Kostis».

Для корпоративных покупателей услуг бизнес-тревел и MICE доступны бесплатные билеты после предварительной модерации.

Представителям туроператоров, агентств и поставщиков услуг предлагается выбрать платный билет нужной категории. По промокоду APRIL дается скидка 15% до 5 апреля.

Регистрация участников открыта по ссылке: https://forum.bbt.news/



