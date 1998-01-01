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01 апреля
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Air Serbia начала рейсы по маршруту Белград-Сочи/ "ИрАэро" с 19 апреля начнет летать из Саратова в Анталью/ S7 начала полеты из Иркутска в Паттайю
Air Serbia начала рейсы по маршруту Белград-Сочи
Авиакомпания Air Serbia в понедельник возобновила полеты по маршруту Белград-Сочи-Белград, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.
Как сообщалось, по итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,726 млн человек.
Саратовский аэропорт "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов") в 2024 году обслужил 1,15 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2023 году.
Маршрутная сеть аэропорта в прошлом году включала 15 направлений - это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Новосибирск, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Махачкала, Сургут, Уфа, Ереван, Баку и Анталья.
S7 начала рейсы из Иркутска в Паттайю
Авиакомпания S7 в рамках осенне-летнего расписания запустила прямые регулярные рейсы из Иркутска в Паттайю (аэропорт У-Тапао, Таиланд), сообщила пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, полеты будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Время в пути составит примерно 6 часов 35 минут. На рейс заявлен Boeing 737-800.
В настоящее время из Иркутска в Паттайю летает также чартерный перевозчик Azur Air.
/TOURBUS.RU
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