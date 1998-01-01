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Air Serbia начала рейсы по маршруту Белград-Сочи/ "ИрАэро" с 19 апреля начнет летать из Саратова в Анталью/ S7 начала полеты из Иркутска в Паттайю

Air Serbia начала рейсы по маршруту Белград-Сочи

Авиакомпания Air Serbia в понедельник возобновила полеты по маршруту Белград-Сочи-Белград, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Полеты будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 144 пассажира. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Air Serbia выполняла регулярные рейсы между Белградом и Сочи с июня 2022 года по январь 2025 года. За это время выполнено 345 рейсов и перевезено более 80 тыс. пассажиров.



Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".





Как сообщалось, по итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,726 млн человек.

В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи будут выполняться перелеты по 57 внутренним и 27 международным направлениям.



"ИрАэро" с 19 апреля начнет летать из Саратова в Анталью

Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажи на регулярные рейсы из Саратова в турецкую Анталью с 19 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта "Гагарин".

Вылет из Саратова запланирован в 16:00, прибытие в Анталью 19:10. Вылет из Антальи в Саратов - в 9:45, прибытие в аэропорт "Гагарин" - в 14:40.

Полеты запланированы на воздушных судах Superjet 100.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Southwind откроет чартерные рейсы из Саратова в Анталью в весенне-летнем периоде, рейсы стартуют 26 апреля.



Саратовский аэропорт "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов") в 2024 году обслужил 1,15 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2023 году.

Маршрутная сеть аэропорта в прошлом году включала 15 направлений - это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Новосибирск, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Махачкала, Сургут, Уфа, Ереван, Баку и Анталья.



S7 начала рейсы из Иркутска в Паттайю

Авиакомпания S7 в рамках осенне-летнего расписания запустила прямые регулярные рейсы из Иркутска в Паттайю (аэропорт У-Тапао, Таиланд), сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, полеты будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Время в пути составит примерно 6 часов 35 минут. На рейс заявлен Boeing 737-800.

В настоящее время из Иркутска в Паттайю летает также чартерный перевозчик Azur Air.

/TOURBUS.RU