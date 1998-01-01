|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
01 апреля
«Отдых 2025»: Новый вектор развития туризма — «Туризм вне глобализации»
31-я Международная форум-выставка «Отдых Leisure 2025» состоится 10-12 сентября в столичном «Тимирязев Центре»
С 10 по 12 сентября 2025 года в Москве, в выставочном комплексе «Тимирязев Центр», пройдёт 31-я Международная форум-выставка по туризму «Отдых Leisure 2025».
В преддверии осенне-зимнего сезона «Отдых Leisure» традиционно становится площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки стратегий развития туристической сферы.
Концепция «Туризм вне глобализации» станет центральной темой форума «Отдых Leisure 2025», в рамках которой участники обсудят роль туризма в условиях глобального экономического и политического контекста.
Каким образом туризм может сохраняться и развиваться, оставаясь верным историческому наследию, сохраняя код аутентичности, с применением эволюционных цифровых аспектов.
Новые туристические союзы, новые подходы и форматы «вне глобализации» — вот что представят участники в рамках экспозиции, презентаций и дискуссий на форуме.
Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию:
Представители турбизнеса: : операторы, агентства, средства размещения, транспортные предприятия, развлекательные комплексы, объекты показа, объекты питания, компании по оказанию услуг сопровождения, собственники туристической инфраструктуры найдут здесь полезные бизнес-контакты, узнают о новинках рынка, улучшат свои профессиональные компетенции и смогут продемонстрировать свои достижения на целевую аудиторию.
Государственные органы: смогут обсудить меры продвижения национальных интересов и поддержки отрасли, заключить соглашения о сотрудничестве и обмене опытом.
Молодые профессионалы: получат возможность пообщаться с успешными специалистами, принять участие в образовательных программах и найти перспективные вакансии.
Любители путешествий: познакомятся с новыми маршрутами, получат специальные предложения от туроператоров и откроют для себя необычные направления.
Если вы разделяете наше видение, обладаете уникальным опытом и готовы поделиться своими наработками, чтобы вместе сформировать будущее индустрии, приглашаем вас стать участником выставки «Отдых Leisure 2025».
Это ваш шанс продемонстрировать свои продукты, услуги и технологии и расширить горизонты бизнеса.
Фото: пресс-служба «Отдых Leisure»
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72