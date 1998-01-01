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01 апреля
Туроператоры: Летом в Россию поедут туристы из Ближнего Востока, Китая и СНГ
Европейские партнеры также сообщают о заинтересованности в российском рынке
Туроператоры предстоящим летом ожидают дальнейшего роста въездного турпотока – и организованного, и самостоятельного. Как и в прошлом году, наиболее активно сейчас идут переговоры о приеме групп со странами Ближнего Востока, Азии, в первую очередь Китая, СНГ.
Европейские партнеры также сообщают о заинтересованности в российском рынке, но сроки возвращения туристов из Европы будет напрямую зависеть от результатов переговоров по конфликту на Украине.
Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании «Тари-Тур» Марина Левченко поясняет, что сейчас идет активная подготовка к летнему сезону, который считается высоким не только для выездного и внутреннего, но и для въездного туризма.
В последние годы нет раннего бронирования, поездки в Россию приобретаются или накануне, или за пару месяцев до старта. Для въездного туризма это фактически last minute.
«У нас много запросов, идет активная переписка с партнерами, есть и предварительные бронирования. Надеемся, что реализуются все наши договоренности, их немало, интерес к России во многих странах высокий. Думаю, точно поедет Китай, страны Юго-Восточной Азии. Даже на европейских рынках говорят, что нашего направления сильно не хватает и чувствуется оживление спроса.
Но массово иностранный турист поедет, по нашему опыту, даже не в мае, а в июне. В мае отправляющие компании будут решать, продавать им поездки в Россию или нет, в зависимости от итогов нынешних переговоров по конфликту на Украине. Так что мы все в ожидании», – сказала она.
В то же время генеральный директор компании «Интурист» Александр Мусихин полагает, что сам факт переговоров на спрос почти не влияет: «Спрос зависит от многих факторов, и негативных действительно по-прежнему много: недостаточность прямой авиаперевозки, ее высокая стоимость, укрепляющийся рубль. Иностранных туристов волнуют вопросы безопасности и безналичных платежей.
Мы получаем больше бронирований, чем в прошлом году, однако о восстановлении организованных допандемийных потоков говорить преждевременно».
По словам эксперта, бронирований от китайских турагентств в «Интуристе», как и год назад, почти половина от общих объемов. Следом идут страны Ближнего Востока. В целом картина напоминает предыдущий год.
«Есть надежды на рост активности индийских партнеров, в прошлом году они не оправдались. Есть также подтвержденные цепочки из Болгарии. По другим европейским странам пока все на уровне запросов. В частности, интерес проявляют итальянцы и немцы. Это группы, а от индивидуалов получаем брони из многих стран», – пояснил г-н Мусихин.
Генеральный директор «Свой-ТС» Сергей Войтович полагает, что самыми активными в этом году будут вновь страны Ближнего Востока. «Главный фактор – наличие большого выбора авиаперевозки, что не только удобно, но еще и влияет на стоимость перелета. Россия остается на этих рынках модным, популярным направлением, туристы готовы к нам ехать, а авиакомп ании – ставить новые рейсы», – заметил он.
По словам Войтовича, сейчас обговариваются последние детали полетной программы авиакомпании Jazeera Airways с 27 июня 2025 года из Эль-Кувейта в Сочи.
«Спрос на поездки в Россию на Ближнем Востоке очень хороший и далеко не насыщен, так как рейсов по-прежнему значительно меньше, чем нужно этим рынкам.
Так, первоначально предполагалось, что Jazeera Airways будет летать этим летом из Эль-Кувейта в Сочи с посадкой в Саудовской Аравии, забирая туристов и оттуда. Однако спрос на кувейтском рынке оказался такой высокий, что от этой идеи пришлось отказаться и полностью ориентировать полетную программу на туристов из этой страны», – пояснил Войтович.
Его слова подтверждает представитель авиакомпании Jazeera Airways в России Ольга Флягина.
«Наши рейсы из Кувейта в Россию летают полными. Страна популярна, туристы возвращаются с очень хорошими впечатлениями. Новый рейс из Кувейта в Сочи, который стартует летом, тоже заточен под местный рынок, и мы фиксируем отличную загрузку», – подтвердила она.
Эксперты надеются, что в этом году с появлением прямой перевозки подрастет поток из Вьетнама – «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Москвы в Хошимин и Камрань (курорт Нячанг), а с мая 2025 года возобновляются прямые рейсы Vietnam Airlines из Ханоя в Москву.
По данным Погранслужбы ФСБ, в 2024 году Россию посетили 51,5 тыс. граждан Вьетнама. Эксперты полагают, что поток из этой страны может вырасти вдвое.
/TOURBUS.RU
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