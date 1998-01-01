Туроператоры: Интерес россиян к поездкам в страны Закавказья упал

Экскурсионные туры в страны СНГ и Грузию сейчас продаются примерно на прошлогоднем уровне или с небольшим приростом – в зависимости от направления. Безусловными лидерами в этом сегменте туроператоры назвали Белоруссию и Узбекистан, а спрос на туры в Армению и Азербайджан снизился, - сообщает пресс-служба РСТ.

Руководитель комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, генеральный директор компании «Вокруг света» Александр Гагарин отметил увеличение турпотока в Белоруссию и Узбекистан – на 15% и 10% соответственно.

«А вот спрос на Армению и Азербайджан просел. Популяризация наших курортов и достопримечательностей Северного Кавказа, создание достойной инфраструктуры привели к тому, что туристы теперь отдают предпочтение нашим регионам вместо поездок в Закавказье.

Азербайджан проигрывает по стоимости услуг, там не действует карта «Мир», необходим загранпаспорт, есть сложности с перелетами. По Армении возникают вопросы, связанные с безопасностью и политической стабильностью.

Грузией мы не занимаемся, так как пока не считаем страну безопасной – и в смысле проведения оплат, и в плане нахождения там российских туристов», – пояснил он.

В компании «Мастерская путешествий» похожая ситуация. Как сообщил генеральный директор Владимир Лутов, хорошо продаются туры в Белоруссию – прирост год к году составляет 10-15%, и Узбекистан – рост 15%.

«Грузия и Армении из-за напряженной политической ситуации просели на те же 15%. В прошлом году ситуация по Армении была куда лучше. Узбекистан хорошо продается, особенно после снижения курса доллара, цены в стране доступные, но перелет дорогой.

Авиабилеты в Узбекистан, Армению, Грузию стоят меньше 25-30 тысяч рублей в оба конца. В Белоруссию намного выгоднее ездить на поезде. Трехдневный тур по республике обойдется в 27-28 тысяч рублей без учета дороги», – заметил эксперт.

По оценке директора по развитию компании «Туртранс-Вояж» Ирины Гусаковой, Узбекистан и Грузию спрашивают на уровне прошедшего года: «К летнему сезону спрос на Грузию традиционно возрастает, так как добавляются комбинированные туры: экскурсии плюс отдых на море в Батуми. И только летом мы проводим десятидневный тур по трем регионам – Верхняя Сванетия, Имеретия, Самегрело.

Опытные туристы начинают занимать места в группе за год до старта.

Стоит программа 77 тысяч рублей без перелета. Туры стартуют из Владикавказа, до которого удобно добраться поездом или самолетом, оттуда – автобусом в Грузию. Нередко такая программа получается дешевле, чем тур с прямым перелетом в страну», – говорит она.

В отличие от коллег, у «Туртранс-Вояжа» спрос на туры в Азербайджан начал расти с конца 2024

года.

«Если раньше республика интересовала туристов только в связке с Арменией и Грузией, то сейчас картина другая: сухопутные границы с Азербайджаном закрыты и он стал привлекательным как мононаправление. Недельный тур обойдется от 58 тысяч рублей без перелета.

Но популярен и наш новый комбинированный маршрут Грузия – Армения – Азербайджан», – подчеркнула эксперт.

/TOURBUS.RU