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25 апреля
Авиакомпания Red Wings начала продажи билетов на рейсы Москва-Эйлат начиная с 12 июня
Также перевозчик планирует с 8 июня начать летать дважды в неделю в Тель-Авив из Петербурга
Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая расширению географии полетов из России в Израиль. В мероприятии приняли участие Симона Гальперин, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ, Владимир Шкляр, полномочный министр посольства государства Израиль в РФ и глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании Red Wings.
Как было сообщено, впервые с 2020 года появятся два прямых регулярных рейса из Москвы в город-курорт на Красном море Эйлат и из Санкт-Петербурга в средиземноморский Тель-Авив, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings.
С 12 июня 2025 года из Москвы в Эйлат можно будет улететь каждую неделю по четвергам. Первые рейсы будут выполняться из аэропорта Жуковский на современных комфортных авиалайнерах SJ-100 с вылетом в 8:50 и с технической посадкой в Сочи, стоимость авиабилета начинается от 26 040 рублей в одну сторону.
Также на маршрутах в Израиль планируется использовать авиалайнеры семейства Ту 214 / 204.
С 8 июня из Санкт-Петербурга в Тель-Авив дважды в неделю будет выполняться рейс, который также будет осуществляться на борту SJ-100 с технической посадкой в Сочи. Стоимость авиабилета начинается от 19 500 рублей в одну сторону.
Также с 1 мая национальный авиаперевозчик Израиля EL AL возвращается на маршрут Москва-Тель-Авив с частотой 9 раз в неделю.
В общей сложности с июня из России в Израиль будет осуществляться 34 прямых регулярных рейса, тем самым число авиарейсов в неделю будет увеличено почти в 2 раза. EL AL, Red Wings и Азимут будут летать из 3 городов РФ: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Она напомнила, что для въезда в Израиль россиянам необходимо оформить электронное разрешение на въезд ETA, которое стоит всего 25 шекелей (около 570 рублей) и доступно к оплате в рублях (с комиссией VFS Global в размере 5 долларов).
«Мы рады отметить расширение авиасообщения между Израилем и Россией. Новые рейсы — шаг навстречу взаимному туризму и укреплению отношений между нашими народами», — отметила Симона Гальперин.
- С Эйлатом, нашим южным израильским курортом у меня есть особая связь – именно там мы с моим супругом провели наш медовый месяц и именно туда мы ежегодно возвращаемся с детьми для семейного отдыха. Открытие прямых рейсов из Москвы в Эйлат даст прекрасную возможность нашим российским друзьям лично убедиться в уникальности этого места».
Владимир Шкляр напомнил, что до пандемии из Москвы в Эйлат в сезон выполнялось до 20 рейсов в неделю. Он выразил надежду на постепенное восстановление подобных объемов.
«Эйлат — круглогодичный курорт на берегу Красного моря. Он интересен как для семейных путешествий, так и для дайвинга, пляжного отдыха, экскурсий. Возобновление рейсов открывает двери для туристов, а также туроператоров, которые снова могут продавать туры в Израиль», — заявил он.
Г-н Шкляр подчеркнул, что на данный момент запрета на продажу туров в Израиль нет. По его словам, в ответ на запросы туроператоров Министерство экономического развития РФ уточнило, что реализация турпакетов в Израиль возможна.
Имеющееся сообщение министерства касается лишь рекомендации проявлять осторожность и внимательность при нахождении в стране, что стандартно для многих направлений.
Министерство туризма Израиля также анонсировало планы по проведению рекламной кампании в РФ и возобновлению программы поддержки российских туроператоров.
Коммерческий директор авиакомпании Red Wings Александр Крутов презентовал новые рейсы из Москвы в Эйлат и из Санкт-Петербурга в Тель-Авив, продажи которых уже открыты.
«Red Wings летает в Израиль с 2022 года. Выходя на новые маршруты, мы безусловно ожидаем высокий интерес со стороны туристов и рассматриваем в будущем возможность увеличения частоты рейсов и расширения географии полетов из других городов России, в том числе из Минеральных Вод», — подчеркнул г-н Крутов.
/TOURBUS.RU
Фото пресс-службы Министерства туризма Израиля
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