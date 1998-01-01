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31 марта
Мурманская область: Сверхглубокие шахты, варенье из морошки и икра морского ежа
Этот год в Мурманской области объявлен Годом промышленного туризма
На прошедшей в марте в столицу Международной туристической выставке MITT 2025 свой стенд, совместно с региональными туроператорами, представила Мурманская область.
Этот год стал для региона Годом промышленного туризма и на это, по сообщению главы комитета по туризму в Мурманской области Максима Бугаева, уже выделены средства в объеме 4 млн рублей. О том, что одной из новых точек роста Мурманской области должен стать промышленный туризм и что это направление надо активно развивать, начали говорить еще в прошлом году.
В перечне пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма - компании «ФосАгро», «Норильский никель», Кольская ВЭС, «Еврохим», «Олкон» и др.
«В последние годы все большую популярность набирают экскурсии на промышленные предприятия – заводы, фабрики, даже шахты, - рассказала генеральный директор туристической фирмы «Поларстар» Елена Пурлицис (на фото). –
Наша команда работает на туристическом рынке более 20 лет, и запросов на промышленные туры становится в разы больше, чем раньше.
Предприятия Мурманска также стали более лояльны к туристам, - многие площадки, помимо ознакомительного тура по цехам, устраивают дегустации свежеприготовленной продукции, а также активно вовлекают своих гостей в творческий процесс, организуя тематические мастер-классы по созданию облегченной версии продукта под руководством профессионалов отрасли.
Для посетителей это новый опыт и новые впечатления. Я сама до сих пор нахожусь под впечатлением после посещения Кольской сверхглубокой скважины. Зимой в Териберке и Заполярном проходили съемки отечественного фильма про Кольскую сверхглубокую шахту и, в связи с этим, мы ожидаем всплеск интереса к объекту.
Самое главное – безопасность. Перед тем, как спуститься в шахту, каждый турист проходит медицинское обследование, затем облачается в специальный костюм”.
Популярностью пользуется и производственное предприятие «Кольский край» в Мурманске, которое производит варенье и соусы из северных ягод и предлагает экскурсии по предприятию с дегустацие».
На экскурсиях участники могут понаблюдать за процессом сортировки ягод, побывать в камере шоковой заморозки, где хранятся морошка, черника, клюква и брусника до и после переработки, а также приобрести вкусные и полезные сувениры в виде варенья и соусов из ягод.
Предприятие «Кольский край» - Кольский научный центр Российской академии наук в Апатитах - единственный в России федеральный исследовательский центр, расположенный за Северным полярным кругом Благодаря экскурсиям «Пешком по Кольскому научному центру» и «У учёных на работе» туристы могут понаблюдать за работой деятелей науки и узнать об исследованиях и разработках в области естественных и технических дисциплин.
«Из новинок сезона наш эксклюзив, - добавляет Елена, - это экскурсии на завод по переработке морского ежа. Мы приезжаем на территорию завода и имеем возможность поучаствовать в процессе переработки: специальным японским ножом разделяем ежа, пинцетом отделяем шкурку, лишние детали, затем его высушивают, коптят.
Ну и, под конец, самый приятный момент – дегустация икры ежа.Уверена, что такого вы не найдете больше нигде в мире».
/TOURBUS.RU
На верхнем фото: Кольская ВЭС — крупнейшая в мире ветряная электростанция, находящаяся за Полярным кругом.
Мурманская обл., пос. Туманный.
Фото предоставлено проектом "ПромТуризм" .
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