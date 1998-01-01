Новости Туроператоры: Ситауция в Таиланде нормализуется после землетрясения в пятницу Информация о массовых отменах туров в Таиланд не соответствует действительности

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сообщает о постепенной нормализации ситуации в районах страны, затронутых землетрясением, в частности в Бангкоке, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что, как мы сообщали ранее, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Есть пострадавшие и погибшие. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке и эвакуацию из высоток.



«Все аэропорты столицы Таиланда работают. Крупнейший аэропорт Суварнабхуми работает в обычном режиме, ситуация нормализовалась. К вечеру 28 марта возобновила работу система общественного транспорта Банкгкока BTS Skytrain и междугородние маршруты», - отмечают в управлении.



По данным ТАТ, утром 29 марта заработали синяя и фиолетовая линии метро Бангкока (MRT), в то время как розовая и желтая линии в пригородных города, остались закрытыми. Красная линия системы общественного транспорта (SRT Red Line) и линия airport rail link, соединяющая центр города и аэропорт Суварнабхуми, работают в обычном режиме.



«Государственная железная дорога также работает в обычном режиме. Дорожное движение в Бангкоке открыто, за исключением скоростной автомагистрали Дин Даенг, которая временно закрыта для проверки безопасности конструкций. Альтернативные маршруты доступны через скоростную автомагистраль Сират. В обычном режиме работают автомагистрали, соединяющие Бангкок с другими городами, в частности, популярным курортом Хуахин», - отмечают в управлении.



В ТАТ подчеркивают, что в обычном режиме работают все торговые центры. Услуги туристам в Бангкоке и ближайших провинциях оказываются в полном объеме. остоятся все запланированные мероприятия и фестивали, включая Всемирный водный фестиваль Maha Songkran World Water Festival в парке Санам Луанг в Бангкоке и другие мероприятия, приуроченные к празднованию тайского Нового года (Сонгкран) в различных районах страны. Праздник в этом году пройдет с 13 по 15 апреля.

Туристы не пострадали во время землетрясения в Таиланде, путешественники могут не опасаться во время отдыха в королевстве, сообщает также пресс-служба правительства Таиланда со ссылкой на министра туризма и спорта страны Соравонга Тхиентхонга.



"О пострадавших туристах или повреждениях объектов не сообщается. Путешествия туристов, размещение в гостиницах и мероприятия проходят в обычном режиме. Продолжаются проверки для обеспечения безопасности, а туристическая полиция следит за ключевыми объектами инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

В пресс-службе также подчеркнули, что аннуляций туристических поездок не зафиксировано.



Туристические регионы в Мьянме и Таиланде не затронуты землетрясением, аннуляций туров в эти страны нет, но фиксируется кратковременное замедление темпов бронирований, сообщает Российский союз туриндустрии.



"Из Мьянмы группа выехала вчера. Аннуляций туров на ближайшие заезды ни по Таиланду, ни по Мьянме пока нет, но сегодняшние продажи замедлились, а по некоторым курортам даже встали. Как и всегда в таких случаях, ожидаем кратковременное замедление продаж по обоим направлениям", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".



Как отметили в компании ITM group, в Паттайе чувствовался едва ощутимый толчок, все туристы также в порядке и продолжают отдых в штатном режиме. На Пхукете и других островах толчки не ощущались. В результате землетрясения в Бангкоке ни один из туристов не пострадал.



По информации от таиландских партнеров компании TEZ Tour, крупных разрушений в Бангкоке нет, не считая обрушения строящегося здания. Землетрясение практически не затронуло курорты. "Все туристы в прежнем режиме продолжают отдых, посещают экскурсии и общественные заведения, в том числе пляжи, кафе и рестораны. Аэропорты работают в штатном режиме, аннуляций не фиксируем", - добавила PR-директор туркомпании Жанна Богачева. "Информация о массовых отменах туров в Таиланд из-за землетрясения не соответствует действительности. Обращений от туристов на отдыхе в туркомпаниях также не получали", - сообщили в свою очередь в АТОР. Сведений о том, что кто-то пострадал – нет. В PAC Group подчеркивают, что каких-либо серьезных разрушений в туристических зонах Бангкока также нет. /TOURBUS.RU

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