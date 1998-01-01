Эксперты: «Глэмпинг — это больше, чем просто палатка»

Мы публикуем вторую часть рассказа о большой дискуссии, прошедшей в столице в рамках экспертной сессии «Глэмпинг 2.0: новый взгляд на устойчивую индустрию»

На минувшей неделе в рамках выставки МИТТ-2025 состоялась большая э, охватившая практически все аспекты работы этого нового и быстро развевающегося вида размещения туристов.

Первую часть дискуссии о развитии глэмпинга в России читайте в нашем вчерашнем выпуске.

Полина Кускова, руководитель отдела партнерских проектов компании «Четыре лапы», рассказала в ходе дискуссии о том, что по данным за 2023 год более 56% семей в России имеют дома кошку или собаку. Всего в России - более 75 миллионов домашних питомцев, и цифра эта растет. Своих питомцев многие рассматривают как членов семьи, компаньонов и друзей.

Путешествия с питомцами – это точка роста компании. Так, примерно 77% туристов рассматривают путешествия в первую очередь ориентируясь на то, будет ли комфортно питомцу. 19% всегда берут домашнее животное с собой, независимо от того, как далеко им придется ехать.

Среди проблем этого вида туризма спикер назвала отсутствие единой информации о том, где можно остановиться с животным. Часто отсутствует и инфраструктура вокруг глэмпингов: негде выгулять собаку, нет дог-пакетов и пр.

При этом большинство отелей и глэмпингов не готовы выделять номерной фонд для туристов с животными, так как они боятся за мебель, технику, обои и пр. Есть проблемы и с гостями-аллергиками. «Собака воет, лает, скребет двери» – еще одно опасение администрации.

По мнению эксперта есть следующие пути решения таких проблем:

- попросить заранее фото собаки, узнать, как она выглядит, сколько лет, вес, размеры и пр. еще до заезда.

- взять депозит с владельца собаки

- сделать памятки для туриста с животным и для других гостей глэмпинга

- привлечь дог-ситтеров

- использовать специальные очищающие средства после гостей с питомцами

На сайте компании «Четыре лапы» уже есть список pet-friendly отелей, ресторанов и кафе - всего более 300 партнеров, среди них 35 глэмпингов.

Александр Одабашян руководитель маркетинга и продаж арктического туроператора «Панарктик Стар», в Мурманской области рассказал, что арктик-отель «Китовый берег» 4* на берегу Баренцева моря имеет 40 номеров и принимает более 5000 гостей в год. До ближайшего населенного пункта отсюда - 130 км.

«Мы предлагаем гостям ресторан северной кухни с олениной и крабами. Есть банный дом на 250 кв.м. С учетом месторасположения мы делаем упор на активностях зимой и летом: ходим по морю, охотимся, ловим краба в разрешенное время, снегоступы зимой, квадроциклы летом, чтобы насладится дикой северной природой. У нас растет морошка, иван-чай, ягель. Мы продаем не отель, а приключение, которое начинается уже в аэропорту Мурманска.

Парк-отель «Нералах « - наш второй проект, который находится на плато Путорана, он работает с июля до середины сентября, 8 мест размещения, около 500 гостей в сезон, 120 км от Норильска.

Здесь интересна яркая сезонность. В августе – грибы, ягоды и солнце, которое практически не заходит за горизонт, а середина сентября – конец золотой осени. Это уникальное место и удивительный опыт для туристов», - рассказал эксперт.

В завершающей дискуссии «Какие тренды задают новые стандарты индустрии?» приняли участие Жанна Кира (президент Ассоциации глэмпингов), Ирина Катигарова (основатель природного комплекса «МОРЕЛЕСА»), Никита Астапов (основатель- управляющей компании загородных туристических комплексов «Willy Well», и др.), Александр Одабашян (туроператор «Панарктик Стар», Станислав Зыков (архитектор и основатель отеля «Лапочкино гнездо»).

Александр Одабашян отметил, что еще пять лет назад гостю было достаточно просто приехать в необычное место, и его не «требовалось удивлять». Затем этого стало мало, возник запрос на привычный комфорт: вода, свет, интернет и пр.

Стало больше гостей с детьми, причем даже маленькими. В целом выросли требования к сервису. И абсолютно все гости едут за «уникальностью».

Никита Астапов в конце встречи рассказал о персонализированном подходе к глэмпингу. Вариант номер один- проект под определенную аудиторию, например, для любителей серфинга или горных походов.

И второй вариант – это «искренний» сервис, то есть акцент на глубоком понимании гостя и его интересов.

/TOURBUS.RU

Фото: Ассоциация Глэмпинга России

