«Островок»: Россияне распробовали отдых в своем городе

Наиболее частой мотивацией для таких поездок служит стремление перезагрузиться и сбежать от рутины

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» отмечают растущий спрос россиян на отдых в своем же городе в ряде регионов. В частности рост числа бронирований местными жителями в 2025 году наблюдается в Хабаровске (на 30%), Ставрополе (на 27%) и Ростове-на-Дону (на 5%).

В среднем по стране каждое седьмое бронирование на 2025 год (15%) туристы совершают в объектах размещения в своих же населенных пунктах.

Наиболее частой мотивацией для таких поездок служит стремление перезагрузиться и сбежать от рутины.

В 2024 году высокие темпы роста числа бронирований от местных жителей продемонстрировали Иркутск (в два раза), Тюмень (в полтора раза), Уфа (на 40%), Воронеж (на 35%), Калининград (на 26%), Казань (на 19%), Екатеринбург (на 17%).

Большинство туристов используют подобный формат отдыха как возможность сменить обстановку – такие результаты показал опрос, проведенный Островком среди тысячи российских путешественников.

Главной мотивацией респондентов, которые бывали туристами в своем же городе, стало желание сбежать от рутины и отдохнуть вне дома (12%), устроить романтическое свидание (7%), найти уединение и тишину (3%), провести вечеринку с друзьями (2%) или праздничный отдых (2%). Каждый восьмой признался, что ему не доводилось быть туристом в своем городе, однако он хотел бы попробовать такой отдых (12% опрошенных).

Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок», отмечает: «Формат короткого отдыха в своем городе позволяет быстро перезагрузиться без длительного планирования поездки и высоких затрат на логистику. Не нужно ждать отпуска или привязываться к сезону – такой выезд можно устроить в любые выходные.

Часто для отдыха в своем же городе туристы выбирают размещение, в котором можно получить необычный запоминающийся опыт – например, пятизвездочные отели со спа-комплексами, камерные бутик-отели с уникальной концепцией и дизайном, модные лофты и апартаменты с красивым видом из окна».

Наибольшей популярностью подобный тип отдыха пользуется в Сочи: каждое третье бронирование на 2025 год жители южной столицы совершают в отелях и апартаментах своего же города. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге – 26% бронирований приходится на жителей города, в Москве – 19%, во Владивостоке – 17%, во Владикавказе – 15%, в Казани и Иркутске – по 13%.

Как отмечают в «Островке», отдых в своем городе чаще всего непродолжительный: туристы бронируют размещение на 1–2 ночи, в то время как средняя продолжительность бронирований в других регионах России превышает три ночи.

Примечательно, что на размещение в своих собственных городах туристы готовы тратить больше – в среднем 5 900 рублей за ночь. Это на 7% выше средней стоимости забронированной ночи по России (5 500 рублей).

«За счет экономии на логистике и меньшей продолжительности такого отдыха туристы готовы потратить на размещение чуть больше и, например, забронировать более качественный объект размещения, улучшить категорию номера, выбрать тариф с питанием», – добавила Дарья Кочеткова.

– Зная этот запрос, отельеры могут эффективно работать с ним: предлагать специальные тарифы на выходные, включать в них дополнительные услуги, делать скидки на питание. Эти меры помогут привлекать новых гостей и поддерживать загрузку даже в невысокий сезон».

Больше всего бронирований в отелях и апартаментах своего города совершают пары взрослых без детей – на них приходится каждое второе бронирование (52%), а также соло-туристы (37%). Реже такой отдых выбирают семьи с детьми (8%), а также компании туристов от трех взрослых и более (3%).

Для отдыха в своем городе сильнее всего востребованы отели различных категорий – на них приходится 72% от всех бронирований, а также апартаменты – 20%.

/TOURBUS.RU