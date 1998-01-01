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АТОР считает, что механизм формирования фондов персональной ответственности туроператоров в выездном туризме нужно изменить

Вице-президент АТОР Артур Мурадян озвучил предложения по трасформации системы фингарантий в ходе заседания Госсовета РФ по направлению «Туризм»

Как сообщает пресс-служба АТОР, 26 марта состоялось заседание Госсовета Российской Федерации по направлению «Туризм». Заседание возглавил губернатор Хабаровского Края и Член Государственного совета РФ Дмитрий Демешин. Одним из центральных вопросов заседания являлись безопасность и защита прав туристов, а также реформирование механизмов финансового обеспечения туроператоров в сфере выездного туризма.

Обе темы тесно связаны, и очень важно, что им уделяется внимание на столь высоком уровне. Рынок выездного туризма переживает этап активного восстановления после пандемии даже в условиях санкционных ограничений, и по итогам 2024 года его прирост составил 15,4%, по данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Вместе с тем, индустрия проходит через системные трансформации, отметил в своем выступлении вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В то же время механизм защиты финансовых интересов туристов, которые действуют сейчас, создавались более десяти лет назад в совершенно других реалиях рынка и с учетом совсем других рисков. Сегодня он в большинстве случаев не отвечает современным вызовам и нуждается в комплексном пересмотре, подчеркнул представитель Ассоциации туроператоров.

«Существующие требования к финансовому обеспечению туроператоров не учитывают порядок формирования туристских продуктов, который существенно изменился за последние годы, — считает Артур Мурадян. — Поэтому сегодня туристам не гарантируется надежная защита, понятный и прозрачный порядок выплат при невозможности совершить поездку. С другой стороны, механизмы финобеспечения приводит к значительным затратам для бизнеса и создает неравные условия для тех игроков, кто играет по правилам».

Добросовестные участники рынка вынуждены удерживать крупные суммы фактически неактивными в качестве финансового обеспечения в фондах персональной ответственности (ФПО). Это снижает ликвидность бизнеса и устойчивость компаний, что особенно ощущается в условиях геополитической нестабильности и сезонных финансовых колебаний.

Ситуацию усугубляет и многолетний системный кризис сотрудничества между турбизнесом и страховым рынком.

«Туроператоры часто сталкиваются со сложностями при оформлении страхового финансового обеспечения, в зоне риска часто оказываются небольшие туроператорские компании», — добавил Артур Мурадян.

Кроме того, в процессе усовершенствования механизмов защиты туристов стоит учитывать и глобальный тренд на самостоятельные бронирования путешествий. Покупка отдельных услуг у иностранных поставщиков на деле приводит к недостаточной защите российских потребителей, а также сокращает налоговые поступления.

Важным шагом для усовершенствования мер защиты должен стать пересмотр механизмов формирования фондов персональной ответственности (ФПО), подчеркнул Артур Мурадян.

«Следует установить справедливый лимит по наполнению ФПО для каждого туроператора, а при его достижении рассмотреть возможность приостановки обязательных взносов. Механизм пополнения может быть привязан к объему туристов и рисковому профилю, с возможностью корректировки при изменении показателей», — считает вице-президент АТОР.

Также перспективной является идея трансформации ФПО в персональные страховые резервы, которые будут переводиться на баланс самого туроператора, причем с установлением жестких ограничений на их использование и обязательной отчетностью.

Критерии для определения размеров ФПО также могут быть расширены, полагают в АТОР..

При расчете размера обязательных платежей в ФПО стоило бы учитывать такие критерии, как тип перевозки, который используется для формирования турпродуктов

Конечная цель всех предлагаемых изменений — создание прозрачной и эффективной защиты туристов, а также снижение неэффективной финансовой нагрузки на добросовестных участников рынка и как следствие сокращение теневого рынка, - заключил Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU