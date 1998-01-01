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28 марта
В Бангкоке, где ощутили землетрясение, находятся около двух тысяч российских туристов
В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание, власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения

 

Землетрясение в центральной части Мьянмы произошло сегодня в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, - сообщают СМИ.

Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание (на фото). Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке и эвакуацию из высоток.

Идут операции по поиску находящихся под завалами людей. По данным спасателей, к настоящему моменту из-за обрушения здания погибли не менее двух человек. Семь человек удалось найти.

 

 Туроператоры не получали информации о пострадавших в Таиланде российских туристах на фоне землетрясения в Бангкоке, по предварительным данным, там может находиться до 2 тыс. путешественников из РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России.

300-400 человек из этого числа - организованные туристы. Информации о пострадавших на данный час не поступало. Сообщений о разрушении отелей, с которыми работают туроператоры, не поступало, - говорится в сообщении.

 

Как отметили в ассоциации, в курортных зонах Таиланда разрушений из-за землетрясения нет.

"На Пхукете, в Паттайе и на островах туристы продолжают свой отдых в спокойном режиме", - подчеркнули в АТОР.

 

«Распространяемые отдельными медиа сведения о «массовой отмене туров в Таиланд» не соответствуют действительности. Мало того, что совершенно непонятен их источник (кто и как это считал?), их не подтвердили ни в одной из опрошенных туроператорских компании", - заявили в АТОР.

ьЭта информация не соответствует действительности», – сообщили в Coral Travel.

В другой крупной туроператорской компании, продающей туры в Таиланд, отметили, что «даже не получали обращений и вопросов от туристов», а не то что заявок на аннуляцию.

 

Также уже не актуальна и информация о закрытии аэропортов в Таиланде. Они действительно приостанавливали работу, но буквально на несколько минут, что не повлекло вообще никаких последствий для туристов.

Сейчас все рейсы в/из столицы Таиланда и других аэропортов страны, включая курорты (Пхукет, Утапао и др.) выполняются штатно, - сообщает также АТОР.

 

Мьянму же, где собственно и произошло серьезное землетрясение, посещает очень мало российских туристов, информации об организованных путешественниках в этой стране не поступало, сообщает АТОР.
"В стране нет клиентов туроператоров China Travel, ITM Group. По линии "Русского Экспресса" в настоящий момент туристов в Мьянме нет. Заездов в ближайшие даты также не планируется", – рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, Мьянма не входит в перечень популярных направлений у путешественников из России, в основном туда осуществляются единичные визиты российских граждан.
"Следует учитывать, что эпицентр землетрясения – в Мандалае. А туристы обычно отдыхают в Янгоне или в Нейпьидо", - уточнили в ассоциации.

/TOURBUS.RU

 

Фото: timesofindia.com

 


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