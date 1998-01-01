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28 марта
CМИ: Число россиян, погибших при катастрофе батискафа «Синдбад», выросло до шести
Авария с прогулочным батискафом в Египте, на борту которого находились 45 российских туристов, признана страховым случаем
Как мы сообщали вчера, в четверг утром на курорте Хургада во время прогулки затонул батискаф "Синдбад". На борту находились 45 российских туристов – все приобрели путевки в Египет у туроператора "Библио Глобус".
Ранее Генконсульстве России в Хургаде сообщили о четырех погибших российских туристах. По данным местных СМИ, число погибших выросло до шести человек. Спасены 29 человек, поисковая операция продолжается.
По данным телеграм-канала Mash, один из двух пилотов не справился с управлением, судно столкнулось с рифом и перевернулось. После этого салон разгерметизировался.
У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи.
В то же время, по его словам, есть пациенты без видимых повреждений
В распоряжение РИА «Новости» имеется список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15 лет.
Всего в списке 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.
В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina), Марина Боровкова (Borovkova), Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev), четыре человека с фамилией Болдырева (Boldyreva) – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады "в настоящее время экстренно отменены".
Российские следователи начали расследование обстоятельств гибели туристов из РФ в Египте на прогулочном батискафе, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).
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/TOURBUS.RU
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