CМИ: Число россиян, погибших при катастрофе батискафа «Синдбад», выросло до шести

Авария с прогулочным батискафом в Египте, на борту которого находились 45 российских туристов, признана страховым случаем

Как мы сообщали вчера, в четверг утром на курорте Хургада во время прогулки затонул батискаф "Синдбад". На борту находились 45 российских туристов – все приобрели путевки в Египет у туроператора "Библио Глобус".

Ранее Генконсульстве России в Хургаде сообщили о четырех погибших российских туристах. По данным местных СМИ, число погибших выросло до шести человек. Спасены 29 человек, поисковая операция продолжается.

По данным телеграм-канала Mash, один из двух пилотов не справился с управлением, судно столкнулось с рифом и перевернулось. После этого салон разгерметизировался.

У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи.

В то же время, по его словам, есть пациенты без видимых повреждений



Авария с прогулочным батискафом в Египте, на борту которого находились российские туристы, признана страховым случаем, полис покроет расходы на лечение и репатриацию, сообщили в пресс-службе страховой компании "ВСК".

"Все туристы были застрахованы в "ВСК", страховка покрывает как лечение пострадавших в данной ситуации туристов, так и репатриацию тел погибших. Пока точные данные о количестве пострадавших и погибших не получены, ведутся спасательные работы", - рассказали в компании.

Как отметили в СК, пострадавшие туристы уже получают необходимую помощь, медицинские подробности раскрытию не подлежат





В распоряжение РИА «Новости» имеется список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15 лет.

Всего в списке 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.

В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina), Марина Боровкова (Borovkova), Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev), четыре человека с фамилией Болдырева (Boldyreva) – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады "в настоящее время экстренно отменены".

Российские следователи начали расследование обстоятельств гибели туристов из РФ в Египте на прогулочном батискафе, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

"По данному факту следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ЗМСУТ.

В ЗМСУТ добавили, что "проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

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