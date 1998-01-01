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Россиян пригласили в "пятизвездочную" Северную Корею

Особые надежды в КНДР возлагают на новый курорт Вонсан-Кальма, где недавно открылись 54 роскошных отеля, множество ресторанов, спа-комплексы, аквапарк и собственный аэропорт

На минувшей неделе в рамках выставки MITT 2025 состоялась презентация госкомпании DPRK Tourism и компании «Проект Пхеньян». Эксперты компании красочно рассказали о новом туристическом направлении в КНДР.

Как рассказала Диана Давыденко, руководитель отдела компании "Проект Пхеньян", Северная Корея вполне может стать для россиян достойным аналогом качественного пляжного и горного отдыха.

В 2024 году в Северной Корее побывали уже почти 2 тыс. туристов из различных российских городов и спрос, особенно на предстоящие майские праздники, вырос по сравнению с прошлым годом, в два раза.

Чаще всего в КНДР ездят отдыхать путешественники из центральной части России - около 60%, а 40% – дальневосточники. Также туры в КНДР - настоящее притяжение, «изюминка» для опытных путешественников, посетивших много стран.

По словам представителей северокорейского туризма, у россиян отмеченособый спрос на туры, приуроченные к государственным праздникам КНДР.

Особенно на День Победы, который празднуется в июле, и на день рождения Ким Чен Ира.

Такие праздники традиционно красочные, с национальными костюмами, песнями и танцами.

В настоящее время добраться до Северной Кореи можно самолетом из Владивостока до Пхеньяна или поездом Хасан–Туманган–Раджин. Кроме того, идет работа по открытию маршрута Владивосток – Вонсан (Кальма), где российские туристы смогут посетить новый быстроразвивающийся район пляжного отдыха на восточном побережье - Вонсан-Кальма (на верхнем фото).

На его территории, площадью 2,5 квадратных километра, расположились 54 отеля уровня 4-5*, множество ресторанов, спа-комплексов, магазинов, а также аквапарк, кинотеатр, стадион и даже аэродром.

Комплекс, рассчитанный в основном на российских туристов, сможет принимать до 100 тыс. человек одновременно. Правда, есть нюанс: курорт расположен недалеко от ракетного полигона, где испытывают баллистическое оружие. Впрочем, туристов, которые уже заинтересовались новым курортом, это не смущает, утверждают специалисты туризма из КНДР.

В ходе презентации сотрудники компании отметили, что пока многие считают, что туризм в КНДР тематически достаточно ограничен, но это не так.

В стране разработаны уникальные маршруты, включающие посещение как самых популярных достопримечательностей, так и малоизученных уголков страны, подготовлены русскоговорящие гиды – профессионалы.

Так что эта пока что закрытая и загадочная страна сможет предложить российмким гостям большое разнообразие впечатлений, - пообещали представители северокорейской туриндустрии.

/TOURBUS.RU

Фото презентации: Юрий Ридякин