Новости Глэмпинг — большие перспективы и серьезные проблемы Большая экспертная сессия «Глэмпинг 2.0: новый взгляд на устойчивую индустрию» прошла в рамках выставки MITT 2025

На минувшей неделе в рамках выставки МИТТ-2025 состоялась большая экспертная сессия «Глэмпинг 2.0: новый взгляд на устойчивую индустрию», охватившая практически все аспекты работы этого нового и быстро развевающегося вида размещения туристов. В начале встречи Анна Чернецкая, менеджер сообщества MITT Connect, сообщила, что более более 23% посетителей МИТТ интересуются этим сектором туризма. В конце 2024 г. в России было уже более 700 глэмпингов. В 2023-24 гг. было выделено свыше 10 миллиардов рублей субсидий на развитие глэмпингов. Привлекательность глэмпингов, по мнению опрошенных сообществао участников рынка - хорошая окупаемость и рентабельность, низкий порог входа, быстрая возводимость, хорошая загрузка, особенно в летний период – до 90%. Главная проблема — недостаток квалифицированных кадров. Жанна Кира, президент Ассоциации глэмпингов, сооснователь компании-производителя «Дикий дом» и архитектурного бюро «Место» сделала подробный обзор возможностей глэмпинг-индустрии на 2025 год. По ее словам, «Сейчас в Ассоциации около 900 членов. При этом рынок даже еще не на пике своего развития. Спрос на глэмпинги выше предложения. Доля глэмпингов от общего объема средств размещения в 2023 году составила 2.2%, и до 2028 года будет выделяться грантовая поддержка для глэмпингов». По ее словам, в развитии этого вида туризма существует несколько серьезных проблем. Проблема номер один — это нынешняя ключевая ставка 23% - инвесторы подумают, вложить ли деньги в банк, или пойти в глэмпинг и получать около 30%, но с огромным риском. Это значит, что инвесторам надо показать минимум 35-40% дохода. Спикер также отметила недостаточную поддержку инфраструктурных объектов: «Сейчас многие уже построили номерной фонд и поняли, что гостей надо развлекать. То есть иметь спа-комплекс, баню, ресторан и т.п. Многие глэмпинги пока не имеют денег на эти цели, то есть придется просить государство о выделении грантов». Высокие затраты на электричество и подключение дополнительных мощностей – еще одна «боль» глэмпинг-индустрии. Поэтому одним из важнейших вопросов является подключение сетей. Жанна Кира рекомендовала всем «новичкам» до реадизации проекта в первую очередь смотреть на назначение земли в выбранном регионе, и затем изучить ситуацию с сетями. Есть и специфические проблемы регионов. Например, если открыть глэмпинг в центральных регионах РФ стоит около 150 миллионов рублей, то на Курилах 350 и больше. Но есть и хорошие новости. По словам эксперта, Так, «создан Единый реестр СКР, в который должны попасть все средства размещения в стране. Глэмпинги вошли в эту базу как подвид «базы отдыха». Но если глэмпинг стоит не на «правильной» земле, то он не имеет права попасть в этот реестр, и как следствие не имеет права размещаться на агрегаторах. Это сложный момент, и многим глэмпингам нужна отсрочка, чтобы перевести землю в рекреацию. Это, конечно, проблема, но обеление рынка необходимо всем». Еще один аспект - ограниченные возможности рекламного продвижения. Ранее много глэмпингов продавалось через Инстаграм. Сейчас же необходимо придумывать коллаборации с агентствами, продвижение, директ и пр. По мнению спикера очень важно общаться с местной администрацией, у которой есть возможности помочь глэмпингам, например, сделать бесплатный маркетинг или рассчитать финансовый план. Была также отмечена необходимость популяризации экологического туризма среди населения. О том, как ESG-инициативы («экология, социальная политика и корпоративное управление»)

увеличивают лояльность гостей и доходность глэмпинга, рассказала Виктория Дегтярева, основатель проекта Устойчивыйтуризм.рф, эксперт в области устойчивого туризма. По словам эксперта, «Опыт показывает, что около 66% туристов считают что экология – это ценно и важно. Устойчивое развитие – это система, которая включает экологические, социальные и управленческие аспекты, то все они затрагивают моменты предпринимательской деятельности. Устойчивое развитие позволяет учитывать все риски, и понять, что с этим делать: например, климатические риски. Выбор участка важен с точки зрения того, что с ним будет через пару лет в зависимости от антропогенной нагрузки при строительстве и дальнейшем потоке туристов. Также надо учитывать культурные и социальные аспекты, чтобы не получить проблем с местными жителями. Проектирование и строительство на старте стоит дороже на 10-15%. Но позднее это выливается в экономию на эксплуатационных расходах, на энерго- и водосбережении и на минимизировании рисков». «Продукты питания дают самое большое количество отходов в сфере гостеприимства. При использовании региональных продуктов можно сократить транспортные расходы. А через местную гастрономию отлично можно продвигать и культурный код региона. Наконец, важен и социально-культурный аспект – это найм местных жителей на работу и партнерство с местным населением (например, ремесленные предметы интерьера или сувениры). Местным умельцам это принесет дополнительный заработок, а ваш глэмпинг будет отличаться собственным «лицом», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU Окончание материала о поблемах развития глэмпинга в России - в нашем завтрашнем выпуске

Фото: Ассоциация Глэмпинга России

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