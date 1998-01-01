Новости

Azimut открыл спа-отель 4* в Курортном районе Петербурга

«Azimut Парк Отель&Спа Репино» рассчитан на 109 номеров и расположен в получасе езды от центра Северной столицы

Крупнейшая российская гостиничная сеть cообщила нам сегодня, что расширяет географию присутствия в Санкт-Петербурге и запускает отель на популярном курорте Репино близ Северной столицы. Под брендом Azimut начнет свою работу гостиница c одним из лучших Фитнес&Спа центров.

«Azimut Парк Отель&Спа Репино» 4* расположен в самом сердце престижного Курортного района, в получасе езды от центра Санкт-Петербурга. Репино – это уникальный музей под открытым небом в окружении сосновых лесов и излюбленное место отдыха как самих петербуржцев, так и гостей Северной столицы.

Фитнес и спа-инфраструктура отеля включает в себя большой 25-метровый бассейн различной глубины, термальную зону, тренировочный комплекс с силовыми и кардиотренажерами, а также залы для единоборств, занятий йогой и аэробикой.

Гостиница рассчитана на 109 просторных номеров различных категорий и подходит для семейного отдыха. В отеле есть охраняемый паркинг, два ресторана и 2 бара, в том числе круглосуточный, а для маленьких гостей в гостинице работает детский клуб. Отель также предлагает широкие возможности для организации как деловых, так и частных мероприятий, располагая двумя конференц-залами, комнатами для переговоров, а также большим шатром для проведения мероприятий.

Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels, отмечает, что «Престижный Курортный район Санкт-Петербурга и побережье Финского залива с каждым годом привлекают все больше туристов. Рост интереса к этому направлению – это дополнительный стимул для развития туристической инфраструктуры.

«Azimut Парк Отель&Спа Репино» 4* отлично сочетает в себе просторный номерной фонд, одну из лучших фитнес и спа инфраструктур и возможность организации мероприятий как в отеле, так и на открытом воздухе».

Напомним, что Azimut Hotels – крупнейшая российская сеть отелей с самой широкой географией присутствия по всей России. Сегодня в сеть входят более 70 отелей и санаториев более чем в 45 городах, общий фонд составляет более 11 500 номеров.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Azimut Hotels