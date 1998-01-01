Jazeera Airways увеличит число рейсов из Москвы в Тиват до трех в неделю

В нынешнем сезоне программа полетов в Черногорию через Кувейт пройдет с 18 июня до 28 сентября

Спрос на отдых в Черногории с перелетами на регулярных рейсах кувейтской авиакомпании Jazeera Airways из Москвы в Тиват через Эль-Кувейт растет. Поэтому в предстоящем летнем сезоне заказчик полетной программы туроператор «Пакс» планирует увеличить число рейсов с двух до трех в неделю.

А цены на турпакеты – сохранить на уровне 2024 года, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как рассказала представитель авиакомпании Jazeera Airways Ольга Флягина, программа полетов, которая выполняется с 2023 года, в нынешнем летнем сезоне пройдет в период с 18 июня до 28 сентября.

«Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям, вылет в 00.50, прибытие в Тиват в 11.50, то есть туристы не теряют день отдыха. В стоимость билета включен багаж 30 кг и ручная кладь 7 кг, питание можно заказать в пакете туроператора или купить на борту», – рассказала она.

По словам г-жи Флягиной, жесткий блок на рейсах берет «Пакс», а еще несколько мест перевозчик пускает в свободную продажу в расчете на туристов из самого Кувейта. Благодаря рейсам Jazeera Airways они открыли для себя Черногорию и направление пользуется на местном рынке хорошим спросом.

«Мы очень довольны сотрудничеством с компанией «Пакс», за эти два года у нас не было никаких проблем, они полностью справляются с загрузкой своего блока. У нас большие совместные планы», – подчеркнула представитель кувейтского авиаперевозчика.

В «Паксе» также довольны результатами сотрудничества с Jazeera Airways.

«Когда мы начинали эту полетную программу, было много ироничных и даже насмешливых комментариев на рынке. Еще бы – лететь в Черногорию через Кувейт! Тем не менее, решение полностью оправдало себя. Мы благодарны авиакомпании за четкую работу, отсутствие сбоев, которые сейчас не редкость у многих перевозчиков.

На этих рейсах у нас летали разного уровня клиенты, турагенты, и ни от кого мы не слышали нареканий. Первый год полетов, конечно, был непростым, чувствовалось определенное недоверие на рынке. Второй год показал, что мы попали в точку, появилось немало повторных клиентов, бронирования быстро пошли вверх. Сейчас мы видим, что рынок готов к дальнейшему росту», – сказала заместитель генерального директора Ольга Зотова.

По ее словам, на успех программы, помимо перевозки, сработало сразу несколько факторов.

«Программа оказалась фактически безальтернативной, а Черногория – одно из любимых россиянами пляжных направлений, ее не хватало. Ведь это безвизовый режим, практически отсутствие языкового барьера, так как в русском и сербском языках много похожих слов.

При этом россиян, приезжающих на отдых в Черногорию, становится все больше, и на работу в рестораны и отели все чаще привлекают специалистов с русским языком. А главное, туристов из России здесь действительно ждут», – пояснила г-жа Зотова.

Ольга Зотова также отметила, что в этом году у россиян больший, чем год назад, выбор отелей в Черногории. И подчеркнула, что роста цен на черногорские пакеты в этом году нет.

/TOURBUS.RU