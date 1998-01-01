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27 марта
Travelata: Школьные каникулы российские семьи проведут в Египте, ОАЭ, Петербурге и Сочи
Рейтинг направлений на школьные каникулы в последние годы практически не меняется, а вот цены подросли
Египет, ОАЭ и российские курорты – самые популярные направления для поездок на весенние школьные каникулы. Именно здесь планируют провести время родители с детьми в конце марта.
Такие данные предоставили аналитики интернет-магазина туров Travelata. Рейтинг направлений практически не меняется, а вот цены подросли.
Два года подряд рейтинг топ-3 самых популярных направлений на школьные каникулы не меняется. В это время отдыхающие с детьми выбирают для поездок Египет, ОАЭ и российские курорты.
Доля страны пирамид в этом году немного подросла – с 27% до 29%, средний чек вырос с 252 тысяч рублей до 289 тысяч. В это время популярны поездки в Шарм-эль-Шейх, а также отели с подогреваемым бассейном, где можно купаться, несмотря на перемены погоды.
Второе место рейтинга занимают ОАЭ. Доля страны в структуре продаж составила 18%, годом ранее она была чуть выше – 23%. Средний чек серьезно вырос – с 274 тысяч рублей до 330 тысяч. Эмираты в целом очень востребованное направление для отдыха с детьми.
В первую очередь потому, что там создана максимально удобная инфраструктура, чтобы проводить время с младшими членами семьи, а также потому, что именно в этой стране очень качественные парки развлечений, которые нравятся детям всех возрастов. Среди туристов популярны поездки в Дубай и Абу-Даби.
На третьем месте российские курорты, их доля составляет 17%, а вот средний чек хоть и вырос, но все равно остается доступным.
Год назад поездка на весенние каникулы обходилась в 83 тысячи рублей, а в этом – уже 98 тысяч рублей.
Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata, отмечает
«Среди внутренних направлений популярны Санкт-Петербург, Адлер и Сочи-Центр. Северная столица набрала 23%, средняя цена отдыха здесь составляет 59 тысяч рублей.
Такой же результат у Адлера, но средний чек выше – 104 тысячи рублей. Сочи-Центр – самое дорогое из популярных направлений: 118 тысяч рублей в среднем за тур.
Родители с детьми на каникулах предпочитают ходить по музеям и театрам, для этого они выбирают Петербург. Или же стараются поймать начало весны и цветения на юге, где в конце марта уже довольно тепло и комфортно для прогулок».
Напомним, что ранее мы сообщали, что, по данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", в топ-10 направлений, которые выбирают туристы для организованных путешествий с детьми на период школьных каникул, вошли Египет (с долей 28,4% от общего объема продаж), Таиланд (18,8%), ОАЭ (18,4%), Россия (13,9%), Турция (7,8%), Китай (3,8%), Вьетнам (2,8%), Мальдивы (1,7%), Куба (1,5%) и Шри-Ланка (1%).
В поездках по Россиитуристы планируют провести 7 ночей вместо прежних 6, бронируют на 1,5 месяца вперед – этот показатель вырос на 22,2%.
Топ-3 популярных направления на весенние школьные каникулы с 22 по 31 марта 2025 года + средний чек (туристы с детьми) по данным Travelata.ru:
Топ-3 популярных российских направления на весенние школьные каникулы с 22 по 31 марта 2025 года + средний чек:
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