Эксперты: Турист молодеет, тратит больше денег и бронирует поездку "в последнюю минуту"

На ежегодной конференции MITT Digital обсудили тренды-2025 и развитие турбизнеса с использованием ИТ-технологий

На минувшей неделе в рамках мероприятий деловой программы выставки MITT – 2025 состоялась конференция MITT Digital, посвященная вопросам развития турбизнеса с использованием ИТ-технологий, в организации которй приняли участие РСТ и сообщество @TravelStartups при поддержке «ТревелХаб».

В этом году конференция состояла из двух сессий и панельной дискуссии.

Так, на сессии, посвященной анализу текущего состояния туристической отрасли и прогнозам на будущее эксперты поделились своими наблюдениями о поведении туристов и ключевых трендах 2025 г.

По мнению генерального директора компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Евгении Чухновой, «Динамика туристических поездок по стране – вполне позитивная. Внутренний туризм растет по всем направлениям. По гашим прогнозам, заявленная цифра правительства - в 140 млн. поездок в 2025 году - вполне выполнима.

С начала года в среднем рост турпотока составил 7%. Если говорить о возвращении иностранных туристов, то наибольший интерес к путешествиям по России отмечается у туристов из Китая (13% потока) и Арабских Эмиратов (рост +54% к 2023 г.)

Для деловых туристических поездок иностранные гости чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

В Топ железнодорожных направлений (прирост тупотока 41%) вошли маршруты Москва-Санкт – Петербург; Москва – Нижний Новгород; Адлер – Краснодар.

Затрагивая вопросы трендов-2025, Евгения отметила, что аудитория туристов-пользователей современных технологий стремительно молодеет. Миллениалы и зуммеры (16- 42 лет) сегодня путешествуют чаще других поколений.

Среди них стало трендом бронирование сразу нескольких отелей в разных городах. Новый потребитель более быстрее принимает решение о покупке и не любит тратить время на дорогу.

Еще один мировой тренд, который выделила эксперт - мультимодальность и экосистемность путешествий. «Наша компания является, в том числе, мультимодальной платформой, дающей возможность соединить сразу несколько видов транспорта в одной поездке.

Более того, в сентябре вступил в силу закон о смешанной перевозке, что открывает поле для развития технологических сервисов».

О новых трендах в различных отраслях и их применении в туризме, дающем более глубокое понимание запросов потребителей, рассказала и директор аналитического центра Profi.Travel Надежда Эбель.

По ее мнению, «Тренды — это, прежде всего, инструмент, который позволяет не просто прогнозировать спрос, но и создавать сами туристические продукты.

Тренды можно находить в разных сферах: в маркетинге, digital, ресторанном бизнесе и т.д., следить за ними, соединять и создавать новые предложения.

На фоне расширения ассортимента зарубежных направлений в турагентствах растет доля продаж по России (37% турагентств). И в большинстве турагентств отмечается изменение клиентской базы и рост чека».

Еще одни спикер, коммерческий директор Ozon Travel Мария Колесниченко, рассказала о том, как онлайн-тревел-агентства адаптируют свои стратегии под меняющиеся потребности пользователей и добавила, что по ее статистике, в России растет спрос на категории товаров и услуг с высоким ценником, но траты сегодня совершаются более обдуманно.

/TOURBUS.RU