Вместо Сочи - на Балтику, Каспий или в Приморье

Одной из ключевых тем прошедшего на прошлой неделе в столице VII Конгресса турагентов РСТ стал летний пляжный сезон - 2025.

В сессии под названием «Пляжный отдых на Каспийском, Японском и Балтийском морях. Тонкости продаж» участвовали руководитель отдела маркетинга «Даг Тур» Екатерина Рагимова, руководитель департамента АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» - Виталий Станиславчук, собственник отеля «Вилла Гретта» Татьяна Лисиченко, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков и руководитель отдела туроператора «Бон Тур» Марина Алёшкина. Модератором встречи стала коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах.

Первыми «обсуждаемыми» пляжами стали… приморские. Как выясинилось, в Приморском крае не только самые жирные гребешки и большие крабы, но и самые необычные пляжи. Например, - Стеклянный. Он расположился на берегу Уссурийского залива, в пригороде Владивостока между поселком Рыбачим и бухтой Десантной.

По словам Виталия Станиславчука, уникальность места в том, что пляж - искусственного происхождения: вместо песка и гальки побережье усеяно сверкающими «самоцветами» из бутылочного стекла, осколками кафельной плитки, старой посуды и разбитого, отшлифованного водой, фарфора. С развитием инфраструктуры пляж стал необычайно популярным и любимым местом отдыха не только у горожан, но и приезжающих ради такой огромной сверкающей мозаики, туристов. Ходить по битым стеклам босиком можно смело, шанс порезаться о них достаточно низок: море уже давно сгладило все острые углы, превратив стекло в сверкающие отполированные «камушки».

Еще один «острый» вопрос, который, по словам Виталия, задают практически все туристы: А что, у вас можно купаться? Море же холодное. «Приходится вспоминать географию, - улыбается Виталий и рассказывать, что приморский край растянулся на 800 км и что на юге море прогревается до 28.

Основной турпоток у нас начинается с мая до середины октября. Бархатный сезон и самое классное время для купания – сентябрь. Когда в Москве, к примеру, уже 12 градусов, в Приморском крае – около 30! Песок на пляжах у нас тоже на любой вкус: есть и красный, и желтый и черный, даже поющий, так что выбор есть».

Озвучивая статистику, Виталий отметил, что «в 2024 году у туристический поток увеличился до 243.8 млн. чел., из них - 517 тыс. иностранные туристы. Большая часть – из Китайской народной республики. По объёму международного туристического потока мы отстали только от Москвы и Санкт – Петербурга».

О богатых возможностях Дагестана рассказала Екатерина Рагимова. Она уверена, что ее регион вполне может конкурировать с пляжами Черного моря с его переполненными курортами и завышенными ценами.

«Попробуйте отдохнуть на Каспии — виды природы здесь ничуть не хуже, цены невысокие, а пляжи сплошь песчаные! – призвала она турагентов. Большинство российских курортов Каспийского моря сосредоточено в Республике Дагестан — это край невероятных горных пейзажей, памятников старинной архитектуры и прославленного кавказского гостеприимства И все большую популярность приобретает в республике пляжный отдых».

«Здесь необходимо разделять пляжный и купальный сезон, - уточняет Екатерина, - Купальный длится с мая по сентябрь, а пляжный – с апреля по октябрь. Говоря об отелях, нужно учитывать, что все пляжи Дагестана муниципальные, но, однако, отели предоставляют все необходимое для комфортного отдыха: шезлонги, лежаки. Самый крупный город Республики Дагестан — Махачкала. Именно сюда приезжают туристы из разных уголков России за запоминающимся пляжным отдыхом и новыми впечатлениями. Солнце в Махачкале светит 310 дней в году, а в курортный сезон гарантирована отличная погода без дождей, теплое море и красивый загар.

В Махачкале много хороших пляжей — как диких, так и оборудованных. Рядом с пляжами построены неплохие отели и базы отдыха, поэтому с размещением проблем не будет».

Еще одно российское море, претендующее на повышенное внимание со стороны туристов - Балтийское. Спикеры с особой любовью рассказали о преимуществах калининградского направления, добавив, что практически все места на это лето уже выкуплены, что говорит само за себя. Протяженность береговой линии Калининградской области – от границы с Литвой на Куршской косе до границы с Польшей на косе Балтийской – составляет более 140 километров. Практически на всем протяжении находятся песчаные пляжи.

В Зеленоградске находятся три больших пляжа со всей сопутствующей инфраструктурой – Центральный, Восточный и Западный. Ширина их различна – от 20 до 40 метров, причем лучшие условия для отдыха – на Восточном и Западном пляжах. Сегодня Зеленоградск - настоящая приманка для тысяч туристов, жаждущих не только отдохнуть на чистейшем побережье Балтийского моря, но и поправить свое пошатнувшееся здоровье.

Ежегодно бальнеологический приморский курорт на Калининградском взморье – Светлогорск собирает тысячи туристов. В самом Светлогорске пляж песчаный, но дальше на запад, в сторону мыса Таран, морское дно становится каменистым. Уникальная природа с хвойными и смешанными лесами, морским воздухом, насыщенным йодом и минеральными источниками грязями местного озера Горелое, позволили курорту встать на одну ступеньку с самыми популярными международными здравницами.

В целом, спикеры и слушатели пришли к единому мнению, что чем больше информации – тем больше мест, альтернативных самым загруженным курортам и регионам.

/TOURBUS.RU